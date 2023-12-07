أسعار العملات اليوم الخميس 7-12-2023 بالبنك الأهلي المصري

(MENAFN
- Youm7) ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري
بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 7-12-2023، وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو أمام الجنيه سجل 33.07 جنيه للشراء، و33.26 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.07 جنيه للشراء.
33.26 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
38.57 جنيه للشراء.
38.82 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
99.05 جنيه للشراء.
100.06 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.40 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.47 جنيه للبيع.
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