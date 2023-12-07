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بدأت بالمصافحة ووصلت لـ الهاى فايف.. جذور قديمة للتحية بدأت قبل الميلاد

12/7/2023 4:28:35 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن إرجاع تحية المصافحة إلى القرن الخامس قبل الميلاد ففي اليونان القديمة ، كانت بمثابة لفتة رمزية للسلام، تشير إلى عدم وجود أسلحة مخفية.

الآثار الأثرية، بما في ذلك النصب التذكاري الجنائزي في متحف بيرجامون في برلين ولوح حجري يصور هيرا وأثينا، تقدم دليلا ملموسا على ممارسة المصافحة خلال هذه الحقبة وفي الكلاسيكيات مثل الأوديسة والإلياذة، حيث يذكر الشاعر اليوناني هوميروس المصافحة بشكل متكرر كدليل على الثقة.

خلال الفترة الرومانية، تطورت المصافحة إلى مجرد إمساك الذراع، وفي أوروبا في العصور الوسطى، ربما أضاف الفرسان حركة المصافحة لأعلى ولأسفل كإجراء احترازي ضد الأسلحة المخفية، كما ذكر موقع Greek City Times.


شكل المصافحة


فى القرن السابع عشر، شاعت المصافحة الحديثة، معتبرين أنها أكثر مساواة من أشكال التحية الأخرى حتى أن بعض صور الزواج في القرن السابع عشر تصور الأزواج وهم يتصافحون كرمز لخطوبتهم الملزمة قانونًا.

أكدت كتيبات آداب السلوك من العصر الفيكتورى على أهمية المصافحة القوية، وهو التفضيل الذي لا يزال سائدًا في العديد من الدول الإنجليزية أولاً والدول الاسكندنافية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القبضة القوية بشكل مفرط تعتبر وقحة وعدوانية في بعض الثقافات، في حين أن اللمسة اللطيفة مفضلة فى بعض الدول الآسيوية فى شرق آسيا، وخاصة اليابان، يظل الانحناء هو الإيماءة المفضلة للتعبير عن الاحترام، والمصافحة غير شائعة.

على النقيض من ذلك، فإن "الهاى فايف" وهي أحدث صيحات المصافحة، نشأت في القرن العشرين وأصبحت رمزًا للصداقة الحميمة وفى فيلم The Jazz Singer عام 1927، شوهد آل جولسون وهو ينخرط في إداء تلك التحية السريعة المعروفة في الولايات المتحدة للاحتفال بتجربة أداء ناجحة في برودواي، وهو ما يعتبر دليلا على الأيام الأولى لهذه التحية المفعمة بالحيوية والديناميكية.







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