تنمية الصعيد.. لماذا أنفقت الدولة 113 مليون جنيه لتطوير المواقع الأثرية؟

(MENAFN
- Youm7) أنفقت الدولة 113 مليون جنيه على تطوير المناطق الأثرية في مصر إيمانا بأهمية هذه المواقع الأثرية وقد اتخذت الدولة منهجا يعتمد على تطوير المناطق الأثرية وإنشاء أكثر من ممشى يعتمد على الآثار المتواجدة فيه لجذب السياحة.
وذكر تقريرًا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضرى أنه جرى العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار فى مجال السياحة الثقافية والأثرية.
وأشار وزير التنمية المحلية هشام آمنة إلى أن إجمالى الاستثمارات التى قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى هذا المحور بلغت حوالى 113 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، والتى ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، على نحو يسهم فى تنوع المنتج السياحى وتدعيم زيادة الطلب السياحى، وتأتى تلك الاستثمارات فى إطار برنامج التنمية الحضرية والريفية كأحد البرامج التى تم إضافتها إلى نطاق استثمارات الإدارة المحلية فى برامج التنمية المحلية المطورة ضمن جهود البرنامج لتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإتاحة نطاقات استثمارات للإدارة المحلية تدعم الاقتصاد المحلى وتنميته مما يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان على المستوى المحلى.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروعات والأعمال التى تم تمويلها من برنامج التنمية الحضرية والريفية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تضمنت على سبيل المثال تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس بنجع الشيخ حمد وتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقى بقرية الحواويش بأخميم وتطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا وتطوير المرسى السياحى بالبلينا ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثرى وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدى للمعبد، لافتًا إلى أن كافة تلك المشروعات والأعمال التى نفذها البرنامج تمت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووزارة السياحة حيث ساهمت تلك التدخلات على وضع هذه المواقع على خريطة السياحة الداخلية والخارجية وتشهد تلك المناطق إقبالا من السياح من مختلف دول العالم وبعض الزائرين من المواطنين المصريين، مع التأكيد على أن نطاق استثمارات البرنامج يعمل على المناطق المحيطة والمؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية مما يساعد على توفير فرص عمل من خلال إيجاد أعمال وأنشطة لوجستية فى الطرق المؤدية لتلك المناطق.
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