تنمية الصعيد.. لماذا أنفقت الدولة 113 مليون جنيه لتطوير المواقع الأثرية؟

MENAFN - Youm7) أنفقت الدولة 113 مليون جنيه على تطوير المناطق الأثرية في مصر إيمانا بأهمية هذه المواقع الأثرية وقد اتخذت الدولة منهجا يعتمد على تطوير المناطق الأثرية وإنشاء أكثر من ممشى يعتمد على الآثار المتواجدة فيه لجذب السياحة.

وذكر تقريرًا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضرى أنه جرى العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار فى مجال السياحة الثقافية والأثرية.

وأشار وزير التنمية المحلية هشام آمنة إلى أن إجمالى الاستثمارات التى قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى هذا المحور بلغت حوالى 113 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، والتى ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، على نحو يسهم فى تنوع المنتج السياحى وتدعيم زيادة الطلب السياحى، وتأتى تلك الاستثمارات فى إطار برنامج التنمية الحضرية والريفية كأحد البرامج التى تم إضافتها إلى نطاق استثمارات الإدارة المحلية فى برامج التنمية المحلية المطورة ضمن جهود البرنامج لتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإتاحة نطاقات استثمارات للإدارة المحلية تدعم الاقتصاد المحلى وتنميته مما يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان على المستوى المحلى.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروعات والأعمال التى تم تمويلها من برنامج التنمية الحضرية والريفية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تضمنت على سبيل المثال تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس بنجع الشيخ حمد وتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقى بقرية الحواويش بأخميم وتطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا وتطوير المرسى السياحى بالبلينا ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثرى وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدى للمعبد، لافتًا إلى أن كافة تلك المشروعات والأعمال التى نفذها البرنامج تمت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووزارة السياحة حيث ساهمت تلك التدخلات على وضع هذه المواقع على خريطة السياحة الداخلية والخارجية وتشهد تلك المناطق إقبالا من السياح من مختلف دول العالم وبعض الزائرين من المواطنين المصريين، مع التأكيد على أن نطاق استثمارات البرنامج يعمل على المناطق المحيطة والمؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية مما يساعد على توفير فرص عمل من خلال إيجاد أعمال وأنشطة لوجستية فى الطرق المؤدية لتلك المناطق.



