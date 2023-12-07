يوسف القعيد يؤكد مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

MENAFN - Youm7) قال الكاتب يوسف القعيدفى تصريح لـ "اليوم السابع" انه سيشارك في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بصوته في إحدى لجان منطقة مدينة نصر مشيرا إلى أن الفعالية تكتسى بأهمية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر والتي يمر بها العالم.

وأضاف أنه سيشارك بالتصويت يوم الأحد المقبل وهو الموعد المقرر في دائرته الانتخابية لافتا إلى حرصه على المشاركة بدافع من المسئولية تجاه الوطن والأجيال القادمة التي تتطلع لغد أفضل.

يذكر أن يوسف القعيد كاتب له العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين الروايات والمجموعات القصصية، والمقالات، وأدب الرحلات، وحوّلت بعض أعماله الروائية إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية، وهو صاحب رواية الحرب في بر مصر التي حازت المرتبة الرابعة ضمن أفضل 100 رواية عربية.

تدور أحداث الرواية في قرية مصرية قبيل حرب 1973، حيث يتنصل عمدة القرية من إرسال ابنه الأصغر للالتحاق بالجيش كما يفترض به أن يفعل، ولكيلا ينكشف هذا الأمر، يقوم بإرسال ابن خفيره «مصري»، التلميذ الفقير المتفوق في دراسته، بدلا عنه، تستخرج أوراق إثبات جديدة لـ«مصري» باسم ابن العمدة، ويؤخذ منه كل ما قد يثبت هويته الحقيقية، ويلتحق بالجيش، لكن الشاب الصغير يضيق ذرعا بلعب دور ابن العمدة ويثقل السر الدفين عليه، تبدأ الحرب فيستشهد ببسالة، لكن الأوراق الرسمية كلها تشير إلى أن ابن العمدة هو الذي استشهد.