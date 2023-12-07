يوسف القعيد يؤكد مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

(MENAFN
- Youm7) قال الكاتب يوسف القعيد
فى تصريح لـ "اليوم السابع" انه سيشارك في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بصوته في إحدى لجان منطقة مدينة نصر مشيرا إلى أن الفعالية تكتسى بأهمية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر والتي يمر بها العالم.
وأضاف أنه سيشارك بالتصويت يوم الأحد المقبل وهو الموعد المقرر في دائرته الانتخابية لافتا إلى حرصه على المشاركة بدافع من المسئولية تجاه الوطن والأجيال القادمة التي تتطلع لغد أفضل.
يذكر أن يوسف القعيد كاتب له العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين الروايات والمجموعات القصصية، والمقالات، وأدب الرحلات، وحوّلت بعض أعماله الروائية إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية، وهو صاحب رواية الحرب في بر مصر التي حازت المرتبة الرابعة ضمن أفضل 100 رواية عربية.
تدور أحداث الرواية في قرية مصرية قبيل حرب 1973، حيث يتنصل عمدة القرية من إرسال ابنه الأصغر للالتحاق بالجيش كما يفترض به أن يفعل، ولكيلا ينكشف هذا الأمر، يقوم بإرسال ابن خفيره «مصري»، التلميذ الفقير المتفوق في دراسته، بدلا عنه، تستخرج أوراق إثبات جديدة لـ«مصري» باسم ابن العمدة، ويؤخذ منه كل ما قد يثبت هويته الحقيقية، ويلتحق بالجيش، لكن الشاب الصغير يضيق ذرعا بلعب دور ابن العمدة ويثقل السر الدفين عليه، تبدأ الحرب فيستشهد ببسالة، لكن الأوراق الرسمية كلها تشير إلى أن ابن العمدة هو الذي استشهد.
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