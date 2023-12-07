خطوات.. كيفية إلغاء الضوضاء لسماعة Airpod

MENAFN - Youm7) تتميز AirPods Pro وAirPods Pro 2 بميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، والتي تم تصميمها للتكيف مع شكل أذنك وحجب العالم الخارجي حتى تتمكن من التركيز على ما تستمع إليه، ويتم استخدام تقنية ANC عادةً عندما يكون لديك كلاً من AirPods، ولكن هناك طريقة لاستخدامها عندما ترتدي AirPod واحدة فقط، وفقاً لموقع macrumors.

تحقق الميزة أهدافها التصميمية بالكامل عندما تكون كلتا سماعتي AirPods في أذنيك، ولكن قد تكون هناك مناسبات تريد فيها إلغاء الضوضا في أذن واحدة فقط وليس الأخرى.

كيفية استخدام جميع ميزات AirPods Pro الجديدة في iOS 17

1- بعد توصيل AirPods Pro، قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2- اضغط على علامة التبويب AirPods Pro أسفل شعار معرف Apple الخاص بك مباشرةً.

3- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على إمكانية الوصول.

4- قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى، ثم ضمن "التحكم في الضوضاء"، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار إلغاء الضوضاء باستخدام جهاز AirPod واحد.

يمكنك الآن الضغط مع الاستمرار على مستشعر القوة في AirPod للتبديل بين إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية وإيقاف التشغيل.