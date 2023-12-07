خطوات.. كيفية إلغاء الضوضاء لسماعة Airpod

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- Youm7) تتميز AirPods Pro وAirPods Pro 2 بميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، والتي تم تصميمها للتكيف مع شكل أذنك وحجب العالم الخارجي حتى تتمكن من التركيز على ما تستمع إليه، ويتم استخدام تقنية ANC عادةً عندما يكون لديك كلاً من AirPods، ولكن هناك طريقة لاستخدامها عندما ترتدي AirPod واحدة فقط، وفقاً لموقع macrumors.
تحقق الميزة أهدافها التصميمية بالكامل عندما تكون كلتا سماعتي AirPods في أذنيك، ولكن قد تكون هناك مناسبات تريد فيها إلغاء الضوضا في أذن واحدة فقط وليس الأخرى.
كيفية استخدام جميع ميزات AirPods Pro الجديدة في iOS 17
1- بعد توصيل AirPods Pro، قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.
2- اضغط على علامة التبويب AirPods Pro أسفل شعار معرف Apple الخاص بك مباشرةً.
3- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على إمكانية الوصول.
4- قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى، ثم ضمن "التحكم في الضوضاء"، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار إلغاء الضوضاء باستخدام جهاز AirPod واحد.
يمكنك الآن الضغط مع الاستمرار على مستشعر القوة في AirPod للتبديل بين إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية وإيقاف التشغيل.
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