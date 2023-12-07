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تعملها إزاي؟ كيفية التحقق من مستوى بطارية Apple Magic Keyboard

12/7/2023 4:28:31 AM
(MENAFN- Youm7) تجمع لوحة المفاتيح Magic Keyboard من Apple بين التصميم الأنيق وآلية المقص الثابتة أسفل كل مفتاح وبطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، ويتم شحنها عبر كابل Lightning إلى USB المرفق، مما يعني أنك لن تضطر إلى استبدال بطاريات AA، وفقاً لموقع macrumors.

البطارية المدمجة تدوم لمدة طويلة جدًا، ويجب أن تعمل على تشغيل لوحة المفاتيح الخاصة بك لمدة شهر تقريبًا أو أكثر بين عمليات الشحن، وإذا لم تكن متأكدًا من مقدار الشحن المتبقى، فيمكنك التحقق من مستوى البطارية في أي وقت داخل macOS ، توضح لك الخطوات التالية كيف.

كيفية التحقق من مستوى بطارية Apple Magic Keyboard

1- انقر على رمز Apple () في شريط القائمة بالزاوية العلوية اليسرى من شاشة جهاز Mac.

2- حدد إعدادات النظام ، ثم حدد لوحة المفاتيح في العمود الجانبي.

3- تحقق من مستوى النسبة المئوية بجوار Magic Keyboard في عمود "أجهزتي". هذه هي النسبة المئوية لعمر البطارية المتبقي.

يمكنك أيضًا التحقق من نسبة مستوى البطارية من قائمة Bluetooth، والتي يمكن الوصول إليها عبر مركز التحكم في شريط القائمة، من المفترض أن ترى النسبة المئوية بجوار لوحة مفاتيح Apple الخاصة بك، مدرجة ضمن "الأجهزة".

إذا كنت لا تتذكر التحقق من بطاريات لوحة مفاتيح Apple، سيعرض macOS إشعارًا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 10% أو أقل.







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