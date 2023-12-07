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مجازر الخطاب الأميركي الجديد.. هل يشرعن المرحلة الثانية من العدوان؟

12/7/2023 4:24:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






تعيش الإدارة الأميركية حالة من التخبط "الظاهري"في خطابيها الدبلوماسي والسياسي حيال الحرب على غزة عند تقييم موقف الاحتلال وممارساته "الوحشية"، التي ارتفعت وتيرتها بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، لجهة استهداف مزيد من المدنيين والقتل والتنكيل، وتدمير المستشفيات والبنى التحتية لقطاع غزة.
وتُصوَر بعض المواقف الأميركية في قالب "إنساني" في بعض الأحيان لغايات التسويق الإعلامي والسياسي لها، فيما تظهر المواقف العملية في انحياز صارخ ودون تردد بحسب مراقبين، وكذلك الموقف الذي أعلنت عنه الخارجية الأميركية في أحدث تغريدة أول من أمس، عندما نشرت على منصة (x) أنها استمعت إلى "شهادات واقعية حول حالات اغتصاب ارتكبتها حماس بحق مدنيين أبرياء في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في الأمم المتحدة".
هذا التأرجح في الموقف الأميركي ظاهريا، ينسجم في حقيقته مع التوحش الصهيوني على الأرض في الحرب على غزة، وفقا لما يرى الكاتب والباحث الفلسطيني فادي أبوبكر، بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية فور انتهاء هدنة الأيام السبعة، كجزء أساسي من مساعي الاحتلال لتجنب "التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبرى" تشمل القادة والقدامى من المحكومين الفلسطينيين بأحكام المؤبد في السجون.
وذهب الباحث أبو بكر في حديثه لـ"الغد" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن العدو "أمعن في وحشيته لتجنب هدنة جديدة، قد تُسجّل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية، إذ لا تتحمل الحالة الصهيونية هزيمة مُضافة، كما لا يمكن إغفال حقيقة أن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه تحديات كبيرة ترتبط بمستقبله الشخصي من جانب، وتعقيدات الساحة السياسية الصهيونية، فضلاً عن وجود ائتلاف متطرف، سيكون له بالمرصاد إذا استجاب لمحددات واشتراطات المقاومة الفلسطينية."
أما التصريحات الأميركية المتباينة، فيرى أبو بكر، بأنها "تدلّل على أزمة ثقة ووجود خلاف أميركي – صهيوني ذي طابع فني لوجستي إن صحّ التعبير"، موضحا أن "الخلاف ليس على الحرب على غزة، وإنما على كيفية إدارة الحرب، حيث تسعى الولايات المتحدة الآن إلى وضع مبادئ لآلية التعامل مع تلك الحرب في ضوء الفشل العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي والإعلامي الصهيوني للتخفيف قدر الإمكان من الأضرار التي مني بها الكيان والولايات المتحدة بطبيعة الحال باعتبارها راعية الاحتلال في المنطقة."
وما بين الأهداف الصهيونية المعلنة، والحسابات الأميركية لما بعد الحرب، كما يضيف أبو بكر، لجهة الحرص على الدور المحوري في الشرق الأوسط، وعدم ترك المجال لقوى مثل الصين وروسيا للتغلغل في المنطقة، "فستفرض الولايات المتحدة في نهاية المطاف كلمتها"، مرجحا حدوث" مواءمة على أقل تقدير بين الرؤية الأميركية والتخوفات الصهيونية الأمنية المزعومة."
ولعلّ "فرض الهدنة المؤقتة قبل عودة الكيان لاستئناف حربه على غزة، كانت جزءاً من إدارة الحرب وفقاً للرؤية الأميركية، خاصة في جنوب غزة كمرحلة ثانية من هذه الحرب"، وفقا لأبو بكر، الذي أضاف: "تسعى الولايات المتحدة إلى شرعنة المرحلة الثانية من الحرب أميركياً ودولياً، من خلال وضع مبادئ وآليات تعالج مسألة المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الجنوب، بحيث تكون العمليات العسكرية أكثر تركيزاً على أهداف للمقاومة الفلسطينية، وتحقّق نجاحات تكتيكية تصوّرها على شكل انتصارات لترميم صورتها المهشّمة".
ويعتقد أبو بكر، بأن "توالي صور الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وتداولها عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكشف النقاب عن الفبركات الإعلامية الصهيونية وإثبات زيفها"، أحدث تحولاً ملفتاً في الرأي العام الدولي وفقا له، فهي نقلت "السجال في الشارع الدولي من الحديث عن الفلسطينيين كضحايا يتم انتهاك حقوقهم، إلى العودة لأصل الصراع والنقاش حول شرعية الوجود الصهيوني بحد ذاته."
و"يمكن الجزم بأن الرأي العام الدولي فرض نفسه على المشهد الرسمي الدولي"، بحسب أبوبكر، حيث "يمكن لمس التغيّر في الخطاب السياسي للحكومات التي كانت تدعم الكيان بداية الحرب"، فضلاً عن "التحولات في المواقف الدولية التي بدأت تتبلور مع استعداد دول مثل إسبانيا وبلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين".
وفي هذا السياق، رأى أن كل هذا يشير إلى أن "هناك فرصاً كبيرة لحسم الحرب لصالح الفلسطينيين، وتحريك عملية التفاوض نحو صفقة تبادل واسعة".
وأردف: "أعتقد أن الاحتلال أوقع نفسها في منزلق دولي جعل إمكانية استمراره في الحرب على غزة ضعيفا جداً، ولهذا سيحاول تحقيق أكبر خسائر ممكنة في غزة قبل وقف الحرب، وقد اعتاد على التنصّل من التعهدات والاتفاقيات، دون وجود قوة تلزمه بذلك، ما يستوجب أداء فلسطينياً يتّسم بالحذر الشديد، ويحرص على تجنّب الوقوع في أي أخطاء في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق أفضل النتائج في المفاوضات."
وكانت دعت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، السبت، في تصريحات صحفية "الاحتلال" إلى حماية المدنيين خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش أعمال قمة المناخ في دبي COP28، في الوقت الذي دعمت فيه هاريس الأهداف "العسكرية المشروعة لإسرائيل"، واعتبرت في الوقت ذاته أن خسائر المدنيين مرتفعة، فيما انتقد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام تصريحات هاريس حيث اعتبر أنه "ليس من الممكن لإسرائيل تمييز المدنيين في هجماتها".
وفي تصريحات مشابهة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحفي الاثنين، "إن الخارجية الأميركية لم تر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا خلال حربها على قطاع غزة، وأنها لا تمتلك معلومات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف الصحفيين في هذا الصراع"، كما اعتبر أن إصدار إسرائيل طلبات أكثر تحديدا للإخلاء بجنوب قطاع غزة، هو "تحسن مقارنة بإخلاء مدينة بأكملها"، وفق تعبيره.
وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، فإن عدد الفلسطينيين في دولة فلسطين، يبلغ نحو 3.2 مليون نسمة في الضفة الغربية (59.5 %)، و2.2 مليون (40.5 %) في قطاع غزة نهاية عام 2022، وهو يفوق عدد اليهود في فلسطين التاريخية.
ويقطن نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما نسبته 25 % من مجموع السكان فيهما.
من جهتها، قالت الأكاديمية والباحثة الفلسطينية الدكتورة تمارا حداد، إن لدى الاحتلال الصهيوني أكثر من هدف جراء زيادة وتيرة القتل الوحشي للمدنيين في غزة إبان الهدنة، تتمثل في "تحليل البعد الديمغرافي للسكان على الأرض من منظور الأمن القومي الصهيوني، حيث تشير التوقعات إلى أن الزيادة السكانية لعام 2030 ستكون لصالح الفلسطينيين، وأن هذه الزيادة "ستكون الأهم والأوسع والأشمل تأثيرا في الدراسات السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت حداد لـ"الغد" من رام الله بالقول: "هذه المسألة تشكل مصدر قلق بالغ للأمن القومي الصهيوني ومشروعهم الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك لجأ الاحتلال إلى التخطيط إلى إشعال المعارك وزيادة الضربات على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع تمدد المظاهرات فيها حتى لا تتحول إلى انتفاضة، أي من خلال اعتماد سياسة التركيع والترهيب والاغتيالات والاعتقالات، وإلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية لتصبح أغلب مرافق مناطق الضفة الغربية غير قابلة للحياة".
وعلى مستوى غزة، قالت حداد إن السياسة الصهيونية المعتمدة في غزة واضحة للعيان، حيث "تواصل تدمير المنازل والشقق والمستشفيات والمدارس بالقصف الجوي المتواصل، واستخدام الأدوات المحرمة دوليا، مثل القنابل الفسفورية."
وأضافت موضحة: "هذه القنابل تقلل حالة الإنجاب وإحداث الإعاقات بين السكان، عدا قتل عائلات بأكملها ومحوهم من السجلات المدنية، وتغيير الواقع الجغرافي، وتعميق الأزمة الإنسانية، والضغط على السكان للتهجير الطوعي من خلال السعي لتدويل قطاع غزة، في وقت فشلت فيه مساعي الاحتلال بتهجير السكان "قسرا" بجهود أردنية مصرية لحماية الهوية الفلسطينية، عدا الأهداف المتعلقة بالقضاء على حماس".
وبينت أن الأهداف بعيدة المدى تتعلق بتقليص جغرافية قطاع غزة، واقتطاع مناطق من شمال القطاع وشرق خانيوس وتحويلها إلى مناطق أمنية عازلة، وتعزيز عملية التهجير، فيما رأت بأن الصمت الدولي يخفي وراءه الضوء الأخضر لأهداف بعيدة المدى أيضا تتعلق بالسيطرة على مصادر الغاز الفلسطيني، في ظل الاضطرابات التي أحدثتها الحرب مع روسيا.
وأضافت: "الغاز الفلسطيني هدف استراتيجي للأوروبيين لسرقته، وهذا لا يمكن أن ينجز إلا بإخلال المعادلة الديمغرافية والجغرافية في غزة".
على الجانب الأميركي وتباين تصريحاته فإنها تندرج أيضا، وفقا لحداد، في سياق التلاعب السياسي لغايات تخليص الرهائن الأجانب خاصة متعددي الجنسيات، والأميركيين في غزة، مؤكدة أن ذلك لا يمكن فصله أيضا عن ضغوطات الشارع الأميركي والناخبين في الولايات المتحدة، على الإدارة الأميركية.
وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، استخدم تكتيك الدعوة إلى هدن إنسانية لهذا الهدف، في الوقت الذي يعي فيه الشارع الأميركي أنها لا تعني وقف إطلاق النار، وقالت: "هدفها مجرد تخفيف الضغط العالمي على بايدن، وكسب الأصوات الانتخابية، خاصة من الناخبين الشباب ومختلف الشرائح التي بدأت تتجه نحو الحزب الجمهوري، وهذا أصبح مصدر قلق لبايدن".
وأضافت: "تم الطلب من إسرائيل أمام الرأي العام الأميركي بإتمام عملياتها خلال شهر للتفرغ للانتخابات الأميركية، لكن تنفيذ هذا الطلب فعليا لا يمكن بالنسبة للاحتلال، خصوصا وأن الأهداف التي روج لها الاحتلال في البداية، من القضاء على حماس، وإخلاء شمال غزة، وإطلاق سراح الرهائن، لم يتحقق فكيف ببقية الأهداف؟".
وتتقاطع الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال في أهداف "استراتيجية"، وفقا لحداد، تتمثل في استمرار العمليات العسكرية على الأرض في غزة للقضاء على حماس، وإن طالت المدة إلى 3 أعوام، إذ يحاول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، زيادة التنكيل خلال الحرب لتحقيق بعض الأهداف خلال فترات أقصر، حتى لا يخرج إلى السجن ويواجه انتهاء حياته السياسية، وفقا لحداد.
وفيما يخص حديث نائبة الرئيس الأميركي وبايدن في وقت سابق حول "تنشيط السلطة الوطنية الفلسطينية" أو "سلطة مجددّة" بالرغم من التأكيد على رفض إدارتها من إسرائيل، قالت حداد: "الاحتلال لا يرغب أن تستلم السلطة قطاع غزة؛ لأن ذلك سيحقق نوعا من التواصل الجغرافي والديموغرافي بين غزة والضفة الغربية، خاصة وأنها تشير إلى ضعف السلطة في الضفة الغربية، فيما ترى الإدارة الأميركية في وجود السلطة الوطنية ضرورة لكن بهيكلية جديدة، وبقيادة جديدة/ وبشخصيات جديدة".
وأضافت: "هذه فرضيات تطرحها الإدارة الأميركية وغيرها، كما طرحت فكرة الإدارة الدولية، وعلى أي حال يجب مواجهة هذه الفرضيات بإجراء انتخابات فلسطينية، وإحداث آلية توافق داخلية، وإعادة الشرعية عن طريق الانتخابات، لأن كل هذه الفرضيات لن تنجح، وسيكون أي شخوص يأتون بهذه الطريقة جزءا من قيادة عميلة بحسب منظور الشارع الفلسطيني، فلابد من تلبية المطلب الجماهيري للشارع بإجراء انتخابات وإحداث تشاركية سياسية وعملية تحول ديمقراطي فلسطيني خالصة".

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