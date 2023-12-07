طقس بارد نسبيا في أعلب المناطق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترتفع درجات الحرارة قليلا الخميس، لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.
وبحسب مركز طقس العرب للتبؤات الجوية، يتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق أجزاء من السهول الشرقية والبادية وبعض المرتفعات الجبلية.
ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويوجد فرصة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في أقصى شمال المملكة صباحاً.
وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.
أما ليلا، فيكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم بسحب على ارتفاعات مُختلفة.
وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.
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