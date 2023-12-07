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طقس بارد نسبيا في أعلب المناطق

12/7/2023 4:24:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ترتفع درجات الحرارة قليلا الخميس، لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.
وبحسب مركز طقس العرب للتبؤات الجوية، يتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق أجزاء من السهول الشرقية والبادية وبعض المرتفعات الجبلية.
ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويوجد فرصة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في أقصى شمال المملكة صباحاً.
وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.
أما ليلا، فيكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم بسحب على ارتفاعات مُختلفة.
وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.


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