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إخلاء 18 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في الكرك ومأدبا

12/7/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيّنت مديرية الأمن العام استجابتها لـ18 ألف اتصال في اليوم الأول من المنخفض لا سيما منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح يوم أمس الأربعاء، نتج عنها 8 آلاف بلاغ تم التعامل معها.
واستجابت مديرية الأمن العام خلال تلك الفترة لحوالي 150 بلاغاً تعلقت بالحالة الجوية وخاصة إخلاء الأشخاص المحاصرين وارتفاع مناسيب المياه، وذلك حسب ما تحدث به رئيس شعبة المراقبة والسيطرة، المقدم محمد ابو عرابي، لإذاعة الأمن العام.
وأضاف أن تقنية تحديد موقع المتصل وفرت الكثير من الوقت والجهد على الجهات الأمنية ورفعت سرعة الاستجابة، إلا أن بعض الاتصالات تبين بعد الوصول لها أنها غير طارئة، مؤكداً على ضرورة تركيز الاتصالات، في مثل هذه الأوقات على الحالات الطارئة لضمان وصول الخدمات إلى جميع طالبيها، دون استنزاف للجهود والمقدرات، وخاصة لفرق الإنقاذ والإسعاف من الدفاع المدني.
وبين رئيس قسم التثقيف الوقائي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في الدفاع المدني الرائد سند المناصير، ان مديرية الدفاع المدني قدمت خلال المنخفض الجوي خدماتها الإنسانية من خلال استجابتها لعدد من البلاغات الواردة، وكان أبرزها في محافظة الكرك حيث تم إخلاء 16 شخص حاصرتهم مياه الأمطار من داخل أحد المنازل وتأمينهم إلى منطقة آمنة.
وفي محافظة الزرقاء قدمت كوادر الدفاع المدني يد العون والمساعدة لساكني عمارة حاصرتها المياه، بينما أخلت فرق الدفاع المدني في مادبا شخصين حاصرتهما مياه الأمطار داخل إحدى المزارع إلى منطقة آمنة.
فيما تعاملت كوادر دفاع مدني شرق عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من المنازل السكنية حيث تم التعامل معها دون وقوع اصابات تذكر.
يذكر بأن مديرية الامن العام ومن خلال مديرية الدفاع المدني ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية فعّلت خطتها الإعلامية والتوعوية الخاصة بفصل الشتاء، والتي كان لها الأثر الإيجابي في رفع الحس الوقائي لدى المواطنين وأبدوا تعاوناً واستعداداً أسهم في التقليل من الحوادث والحد منها-بفضل الله- في جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن الجاهزية والتشاركية بين مؤسسات الدولة التي أسهمت في تحقيق ذلك.
ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة في حالات الطوارئ.

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