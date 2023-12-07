نقل تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد

أعلنت أمانة عمّان الكبرى انه اعتباراً من يوم الأحد المقبل 10 كانون الأول سيتم استكمال نقل مركز تخمين غرب عمان الى دائرة التخمين الرئيسة ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي علماً أن غالبية الخدمات بالخصوص أصبحت إلكترونية.



وبينت الأمانة أن معظم خدماتها الخاصة بدائرة التخمين العقاري يتم تقديمها إلكترونيا وهو ما يتطلب ويتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي .