نقل تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت أمانة عمّان الكبرى انه اعتباراً من يوم الأحد المقبل 10 كانون الأول سيتم استكمال نقل مركز تخمين غرب عمان الى دائرة التخمين الرئيسة ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي علماً أن غالبية الخدمات بالخصوص أصبحت إلكترونية.
وبينت الأمانة أن معظم خدماتها الخاصة بدائرة التخمين العقاري يتم تقديمها إلكترونيا وهو ما يتطلب ويتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي .
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