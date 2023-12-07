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الاحتلال يقرر زيادة كميات الوقود الداخلة إلى غزة

12/7/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بالأغلبية الموافقة على زيادة كمية الوقود لغزة يوميا من 60 ألف لتر إلى 120 ألفا بهدف تشغيل آليات الأمم المتحدة.

وقالت وسائل إعلام عبرية بأن القرار الإسرائيلي نص على أن مجلس وزراء الحرب سيحدد كميات الوقود وفقا للاحتياجات في غزة.


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