الاحتلال يقرر زيادة كميات الوقود الداخلة إلى غزة

الاحتلال يقرر زيادة كميات الوقود الداخلة إلى غزة
التاريخ
12/7/2023 4:24:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بالأغلبية الموافقة على زيادة كمية الوقود لغزة يوميا من 60 ألف لتر إلى 120 ألفا بهدف تشغيل آليات الأمم المتحدة.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأن القرار الإسرائيلي نص على أن مجلس وزراء الحرب سيحدد كميات الوقود وفقا للاحتياجات في غزة.
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