الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 413

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش
الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل جنديين من جنوده خلال المعارك البرية داخل
قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة من جراء تلك المعارك.
وبإعلان جيش
الاحتلال، مقتل جنديين من جنوده، ترتفع حصيلة القتلى إلى 88 منذ بدء العملية
البرية على القطاع المحاصر.
ووفقا لذلك،
يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 413 منذ بدء عدوانه على
القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
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