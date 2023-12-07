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إصابات خطيرة في عيون 100 جندي إسرائيلي خلال معارك غزة

12/7/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية أثناء المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي مساء أمس الأربعاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن هذه الإصابات في عيون الجنود نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي العيون، مشيرة إلى أن بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وأوضحت هيئة البث أن هؤلاء الجنود أهملوا استخدام النظارات الواقية خلال النشاط العسكري، ونفى جيش الاحتلال وجود نقص في النظارات الواقية، وقال إنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها.

وأشارت الهيئة إلى أن مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع (جنوب)، استقبل وحده 40 جنديا مصابا في العين، لافتة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط استقبل المستشفى 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وتم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

ونظرا للأعداد الكبيرة في إصابات العيون بين الجنود الإسرائيليين في غزة، قادت سوروكا حملة تبرعات لشراء نظارات واقية للجنود، بحسب المصدر ذاته.

وحتى صباح، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 413، بينهم 12 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق مصادر رسمية.-(الجزيرة، الأناضول)

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