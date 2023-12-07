الجنايات الدولية: عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب

قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تعليقا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش إنه أكد ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.



وأضاف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وجه رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.



وقال غوتيريش في رسالته أمس الأربعاء إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".-(الجزيرة)