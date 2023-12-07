Thursday, 07 December 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجنايات الدولية: عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب

12/7/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تعليقا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش إنه أكد ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.


وأضاف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.


وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وجه رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.


وقال غوتيريش في رسالته أمس الأربعاء إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".-(الجزيرة)

MENAFN07122023000072011014ID1107552130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث