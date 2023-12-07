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انطلاق قمة في إسطنبول حول فلسطين

12/7/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، فعاليات القمة الأوروبية حول فلسطين بمشاركة ممثلين من 50 دولة، وبتنظيم من منتدى مسلمي أوروبا ورئاسة قضاة فلسطين، وحزب الرفاه من جديد التركي.
ويشهد المؤتمر مشاركة متحدثين من مختلف دول العالم، يشكّلون أصحاب الرأي والفكر وأكاديميين وسياسيين وجامعيين، وممثلي الإسلام والمسيحية واليهودية.
ويقام المؤتمر تحت شعار أديان، ودولتان وحل واحد، ومن المنتظر مشاركة ممثلين عن الأديان من مختلف الدول الأوروبية ومن القارات الأخرى.

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