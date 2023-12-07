انطلاق قمة في إسطنبول حول فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، فعاليات القمة الأوروبية حول فلسطين بمشاركة ممثلين من 50 دولة، وبتنظيم من منتدى مسلمي أوروبا ورئاسة قضاة فلسطين، وحزب الرفاه من جديد التركي.
ويشهد المؤتمر مشاركة متحدثين من مختلف دول العالم، يشكّلون أصحاب الرأي والفكر وأكاديميين وسياسيين وجامعيين، وممثلي الإسلام والمسيحية واليهودية.
ويقام المؤتمر تحت شعار أديان، ودولتان وحل واحد، ومن المنتظر مشاركة ممثلين عن الأديان من مختلف الدول الأوروبية ومن القارات الأخرى.
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