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مهرجان سينما المرأة والطفل يعلن أسماء الفائزين بجوائزه

12/7/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت لجان التحكيم في مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي والذي نظمته الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر من العام الحالي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.
وحصد جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيلم رماد للمخرج سليمان الخليلي على جائزة أفضل فيلم عماني، وحصلت الفنانة ميمونة المعمري على جائزة افضل ممثل عن دورها في الفيلم، كما حصل الطفل حمود الغاوي على جائزة أفضل ممثل طفل عن دورة في فيلم جدي للمخرج جلال الدين احمد ودليلة الدرعية، كما حصل فيلم تاء للمخرج محمد الدروشي منافصة مع فيلم تفاصيل حارقة للمخرج يعقوب الخنجري على جائزة منصة عين، وحصل فيلم عزال للمخرجة فاطمة الهنائية على جائزة تحكيم الأطفال لأفضل فيلم.
وفي الأفلام الروائية الدولية حصل فيلم Theere is no tomorrow للمخرجة الإيرانية هيفاء ناصريان على جائزة أفضل فيلم روائي دولي، كما حصل فيلم My mother hand للمخرجة العراقية kardina hemn ،كما حصل فيلم الباص للمخرج محمد المجدوب من تونس على جائزة لجنة التحكيم وحصلت الطفلة نسيمة عاطف على شهادة لجنة التحكيم عن دورها في فيلم آسيف للمخرج ياسين آيت فقير من المغرب وحصل فيلم Samina للمخرج Ahmd Barkia من تونس على شهادة تنويه لجنة التحكيم كما حصل.
اما في مسابقة الأفلام الوثائقية فقد حصل فيلم آمنة للمخرج عبداللاه الحبشي من اليمن على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، وحصل فيلم ما ضعش هدر للمخرج مدحت صالح من مصر على جائزة أفضل سيناريو، وحصل فيلم حقوق تائهة للمخرج محمد مصلي على جائزة لجنة التحكيم وحصل فيلم From Rocks to Gold للمخرجة زينب يونس من باكستان على شهادة تشجيعية من لجنة التحكيم.
وتضمن حفل ختام المهرجان الذي رعته لجينة بنت محسن درويش بيان وتوصيات لجان التحكيم وتكريم الجهات والمؤسسات الراعية للمهرجان.
وفي كلمته أكد رئيس الجمعية العمانية للسينما حميد العامري على تميز لنسخة الثانية من المهرجان من حيث أعضاء لجان التحكيم والمشاركين والأعمال المشاركة.
ويهدف المهرجان إلى تمكين المرأة والطفل العماني من المشاركة، وإضفاء صورة متحضرة عن الانفتاح العماني على قضايا المرأة والطفل، إضافة إلى استقطاب النساء العمانيات المشتغلات في السينما، والعمل على تأسيس سينما الطفل، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعريف بالمكان كوجهة سينمائية وسياحية وبصرية وفنية.



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