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تحقيق: قذيفة إسرائيلية من قتلت صحفيا وأصابت آخرين جنوب لبنان

12/7/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد تحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في جنوب لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن قصف إسرائيل الصحفيين في جنوب لبنان يتطلب تحقيقا في جريمة حرب.

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