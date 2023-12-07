تحقيق: قذيفة إسرائيلية من قتلت صحفيا وأصابت آخرين جنوب لبنان

تحقيق: قذيفة إسرائيلية من قتلت صحفيا وأصابت آخرين جنوب لبنان
التاريخ
12/7/2023 4:24:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد تحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في جنوب لبنان.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن قصف إسرائيل الصحفيين في جنوب لبنان يتطلب تحقيقا في جريمة حرب.
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