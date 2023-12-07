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أمنية و إنتلا تتعاونان لتطوير مراكز خدمة العملاء في الأردن باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة

12/7/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة عملائها في قطاع الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية لمراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات والمؤسسات الأردنية، وقعت شركة أمنية، التابعة لمجموعة Beyon البحرينية، وشركة إنتلا المختصة في التقنية العميقة وذكاء البيانات التي تركز على أبحاث السوق والمحادثات الذكية وتحويل الكلام إلى نصوص بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مذكرة تفاهم لتعزيز تقنية تحويل الكلام باللغة العربية في هذه المراكز إلى نصوص كتابية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة فاعلية التواصل وإعداد التقارير لتكون أمنية شركة الاتصالات الوحيدة التي توفر هذه التقنية في مراكز خدمة العملاء في المملكة.
ويمكن لعملاء أمنية من الشركات والمؤسسات الحاليين والمحتملين الاستفادة من هذه التقنية لتطوير مراكز خدمة العملاء لديهم بهدف تحليل وتطوير تجربة عملائهم ممن لديهمأية اقتراحات أو استفسارات أو شكاوى، حيث أن Intella Voiceهو أداة نسخ يلتقط أصوات متحدثي اللغة العربية بأكثر من 25 لهجة ويحولها إلى نصوص كتابية بدقة متناهية تصل إلى حوالي 95.7%، يتم نسخها بشكل فوري وترجمتها وتحليلها لإعداد التقارير واتخاذ القرارات بدون انتظار.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستكون هذه التقنية في مقدمة حلول مراكز خدمة العملاء التي توفرها شركة أمنية لعملائها من الشركات والمؤسسات الحاليين والمحتملين، حيث ستقوم إنتلا بترقية مراكز خدمة العملاء وتزويدها بحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تركز على أبحاث السوق والمحادثات الذكية وتحويلها إلى نصوص كتابية بشكل مباشر، بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.
وبهذا ستتمكن الشركات والمؤسسات بالحصول على قيمة أكبر من تفاعلات ومكالمات العملاء، خاصة وأن مراكز خدمة العملاء التي لا تعتمد هذه التقنية تقوم بتحليل 5-10٪ فقط من المكالمات.
وفي تعقيبه على توقيع هذه المذكرة، قال رئيس دائرة قطاع الأعمال لشركة أمنية إياد جبر: "يسعدنا التعاون معإنتلا لتعزيز قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي. إن هذه الشراكة ستساعدنا على تحسين تجارب عملائنا في قطاع الأعمال وزيادة كفاءة مراكز خدمة العملاء لديهم من خلال تحليل الاتصالات واستخلاص المعلومات الهامة وتحسين وقت وفعالية الاستجابة لعملائهم. ستساعد هذه التحسينات على توفير خدمة عملاء متميزة وأكثر كفاءة وفعالية".
من جانبها، قالت نور الطاهر،المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنتلا :"نحن سعداء بتعاوننا مع شركة أمنية لمساعدتها على ترقية وتطوير مراكز خدمة عملائها في قطاع الأعمال باستخدام التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيقاتنا المبتكرة وتحليلاتنا الذكية، مما سيساعد الشركات في تحسين تجربة عملائهم وتحسين استجابتهم وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية لديهم.

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