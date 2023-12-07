شركة BYD ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية (OLADE) تعقدان شراكة إستراتيجية لدعم التنقل الكهربائي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BYD Ecuador (المشار إليها في ما يلي باسم BYD) ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية (OLADE) عن إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التعاون بينهما مؤخرًا، بهدف تعزيز قضية التنقل الكهربائي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقعت OLADE، بقيادة الأمين التنفيذي، Andrés Rebolledo Smitmans وشركة BYD، التي يمثلها Jorge Burbano، المدير القُطري في BYD Ecuador، على هذه الاتفاقية، مما عزز التزامهما المشترك بدعم المركبات الكهربائية وتسريع وتيرة مساعي تحول الطاقة في المنطقة.

تأسست OLADE في عام 1973، وهي منظمة تعاونية حكومية دولية بارزة ينصب تركيزها على تعزيز تكامل الطاقة وتنميتها والحفاظ عليها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أما، شركة BYD، التي تأسست في عام 1995، فهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على تفعيل مبدأ الابتكار في صناعات متنوعة، ومنها السيارات والإلكترونيات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة.

ستتضمن خطة التعاون الموضحة في هذه الاتفاقية عناصر حيوية، مثل تعزيز التنقل المستدام وتنظيم ورش عمل وتقديم التدريب المتخصص في مجال التنقل الكهربائي. ولسوف تستهدف هذه المبادرات كلاً من القطاعي العام والخاص والأوساط الأكاديمية والنقابات المتخصصة والمجتمع المدني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. علاوةً على ذلك، ستنطوي الشراكة على زيارات ميدانية وعروض فنية في منشآت OLADE تركز بشكل خاص على التنقل الكهربائي، في الجامعات ومراكز التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والنقابات والمؤسسات المعنية، إضافةً إلى استخدام مركبات BYD في دراسات التنقل الكهربائي التي تجريها OLADE بما يتماشى مع خطط عملها.

ستلعب شركة BYD دورًا محوريًا في هذا التعاون، إذ إنها ستوفر نموذج المركبة الكهربائية TANG EV إلى جانب محطة الشحن، على أن تستخدم هذه المعدات في عرض البنية التحتية الكهربائية واستقلالية المركبة، مع التركيز على مزايا المركبات الكهربائية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح Jorge Burbano، المدير القُطري في BYD Ecuador، قائلاً: "يحدونا بالغ الشرف تجاه التعاون مع OLADE الذي يعتمد على الاستفادة من خبرتنا في حلول التنقل الكهربائي والطاقة. فنحن في خضم مهمة مشتركة حيوية متمثلة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في الجهود العالمية الهادفة إلى تقليل درجة حرارة الأرض بمقدار درجة واحدة مئوية. وأنا على يقين أن تعاوننا سيكون منارة لنقل المعرفة وإجراء البحوث، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة والأمن في مجال الطاقة في المنطقة."

سلط الأمين التنفيذي في OLADE‏، Andrés Rebolledo، الضوء على أهمية الاتفاقية الأخيرة بصفتها التزامًا رئيسيًا بالتكامل والتعاون الإقليميين في مجال الطاقة يخدم صالح البلدان الأعضاء في OLADE البالغ عددها 27 بلدًا. كما شدد على أهمية اعتناق رؤية جديدة قوامها الاستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، داعيًا إلى تبني منظور طويل الأجل في ما يتعلق بتكامل الطاقة. ويبرز هذا الحدث المهم التعاون البارز بين الكيانين الهادف إلى إرساء الأساس لمستقبل أفضل على صعيد الاستدامة في المنطقة، إذ إنه يركز على المجالات ذات الأولوية، مثل تحول النقل إلى الاعتماد على الكهرباء والتدريب على التنقل المستدام، مع إمكانية الاتفاق على اتفاقيات معينة لتنفيذ مشروعات تتماشى مع الأهداف المشتركة.

عن طريق هذه الاتفاقية، تؤكد شركة BYD وOLADE التزامهما بالتكامل والتعاون الإقليميين في مجال الطاقة لخدمة صالح البلدان الأعضاء. كما تهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين موارد الطاقة والنقل بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في المنطقة، عن طريق مد سبل التعاون الوثيق وتنفيذ مشروعات مشتركة.

نبذة عن BYD

تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست الشركة في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فقد اتسع نطاق أعمالها ليضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

نبذة عن BYD Auto

تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، والتي تكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إنها تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات للسيارات. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB و e4 Platformونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 10 أعوام على التوالي.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :