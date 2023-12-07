شركة BYD ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية (OLADE) تعقدان شراكة إستراتيجية لدعم التنقل الكهربائي

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BYD Ecuador (المشار إليها في ما يلي باسم BYD) ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية (OLADE) عن إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التعاون بينهما مؤخرًا، بهدف تعزيز قضية التنقل الكهربائي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقعت OLADE، بقيادة الأمين التنفيذي، Andrés Rebolledo Smitmans وشركة BYD، التي يمثلها Jorge Burbano، المدير القُطري في BYD Ecuador، على هذه الاتفاقية، مما عزز التزامهما المشترك بدعم المركبات الكهربائية وتسريع وتيرة مساعي تحول الطاقة في المنطقة.
تأسست OLADE في عام 1973، وهي منظمة تعاونية حكومية دولية بارزة ينصب تركيزها على تعزيز تكامل الطاقة وتنميتها والحفاظ عليها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أما، شركة BYD، التي تأسست في عام 1995، فهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على تفعيل مبدأ الابتكار في صناعات متنوعة، ومنها السيارات والإلكترونيات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة.
ستتضمن خطة التعاون الموضحة في هذه الاتفاقية عناصر حيوية، مثل تعزيز التنقل المستدام وتنظيم ورش عمل وتقديم التدريب المتخصص في مجال التنقل الكهربائي. ولسوف تستهدف هذه المبادرات كلاً من القطاعي العام والخاص والأوساط الأكاديمية والنقابات المتخصصة والمجتمع المدني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. علاوةً على ذلك، ستنطوي الشراكة على زيارات ميدانية وعروض فنية في منشآت OLADE تركز بشكل خاص على التنقل الكهربائي، في الجامعات ومراكز التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والنقابات والمؤسسات المعنية، إضافةً إلى استخدام مركبات BYD في دراسات التنقل الكهربائي التي تجريها OLADE بما يتماشى مع خطط عملها.
ستلعب شركة BYD دورًا محوريًا في هذا التعاون، إذ إنها ستوفر نموذج المركبة الكهربائية TANG EV إلى جانب محطة الشحن، على أن تستخدم هذه المعدات في عرض البنية التحتية الكهربائية واستقلالية المركبة، مع التركيز على مزايا المركبات الكهربائية.
وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح Jorge Burbano، المدير القُطري في BYD Ecuador، قائلاً: "يحدونا بالغ الشرف تجاه التعاون مع OLADE الذي يعتمد على الاستفادة من خبرتنا في حلول التنقل الكهربائي والطاقة. فنحن في خضم مهمة مشتركة حيوية متمثلة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في الجهود العالمية الهادفة إلى تقليل درجة حرارة الأرض بمقدار درجة واحدة مئوية. وأنا على يقين أن تعاوننا سيكون منارة لنقل المعرفة وإجراء البحوث، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة والأمن في مجال الطاقة في المنطقة."
سلط الأمين التنفيذي في OLADE، Andrés Rebolledo، الضوء على أهمية الاتفاقية الأخيرة بصفتها التزامًا رئيسيًا بالتكامل والتعاون الإقليميين في مجال الطاقة يخدم صالح البلدان الأعضاء في OLADE البالغ عددها 27 بلدًا. كما شدد على أهمية اعتناق رؤية جديدة قوامها الاستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، داعيًا إلى تبني منظور طويل الأجل في ما يتعلق بتكامل الطاقة. ويبرز هذا الحدث المهم التعاون البارز بين الكيانين الهادف إلى إرساء الأساس لمستقبل أفضل على صعيد الاستدامة في المنطقة، إذ إنه يركز على المجالات ذات الأولوية، مثل تحول النقل إلى الاعتماد على الكهرباء والتدريب على التنقل المستدام، مع إمكانية الاتفاق على اتفاقيات معينة لتنفيذ مشروعات تتماشى مع الأهداف المشتركة.
عن طريق هذه الاتفاقية، تؤكد شركة BYD وOLADE التزامهما بالتكامل والتعاون الإقليميين في مجال الطاقة لخدمة صالح البلدان الأعضاء. كما تهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين موارد الطاقة والنقل بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في المنطقة، عن طريق مد سبل التعاون الوثيق وتنفيذ مشروعات مشتركة.
نبذة عن BYD
تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست الشركة في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فقد اتسع نطاق أعمالها ليضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.
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نبذة عن BYD Auto
تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، والتي تكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إنها تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات للسيارات. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB و e4 Platformونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 10 أعوام على التوالي.
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