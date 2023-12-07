حصول Adani Green Energy على تصنيف ضمن أفضل ثلاث جهات تطوير عالمية بمجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة Adani Green Energy Limited (AGEL)، أكبر شريك في الهند وأحد الشركاء الرواد في حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، على مكانة رائعة كثاني أكبر مطور عالمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك كما جاء في أحدث تقرير عالمي سنوي صادر عن Mercom Capital Group.
وفقًا للتقرير، فإن أداء AGEL المتميز ومساهمتها في مشهد الطاقة المتجددة قد أكسبها المرتبة الثانية الرفيعة المستوى بين أبرز مطوري الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. ومع قدرة إجمالية مذهلة للطاقة الشمسية تبلغ 18.1 جيجاوات تشمل المشاريع الجارية وقيد الإنشاء والمشاريع الممنوحة (التعاقدية مع اتفاقية شراء الطاقة)، تعمل شركة AGEL على تعزيز مكانتها المهمة في قطاع الطاقة الشمسية بالمشهد العالمي. وبقدرة إجمالية تبلغ 41.3 جيجاوات، احتلت شركة TotalEnergies ومقرها فرنسا، مركزًا على قمة التصنيف.
وبمناسبة الحديث عن ترتيب التصنيف، يقول Gautam Adani ، رئيس مجلس إدارة مجموعة Adani : "نحن ملتزمون بمصادر الطاقة المتجددة الواسعة النطاق، وبتطوير نظام بيئي صناعي متكامل تمامًا وحلول الهيدروجين المراعية للبيئة. وعلى مستوى حافظة أعمال Adani، فإن الاستثمار الإجمالي البالغ 75 مليار دولار (بحلول عام 2030) في مبادراتنا الخاصة بتحويل الطاقة سيعزز رؤيتنا المتمثلة في الحصول على قدرة طاقة متجددة تبلغ 45 جيجاوات بحلول عام 2030، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه AGEL في مسار تقدم الهند نحو التخلص من الكربون."
كانت Mercom Capital Group، وهي شركة اتصالات وأبحاث للطاقة النظيفة ذات السمعة الطيبة، قد كشفت عن تقريرها الذي يحدد أفضل عشرة مطورين عالميين رائدين على نطاق واسع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بناءً على البيانات التي تم جمعها اعتبارًأ من يوليو 2022 حتى يونيو 2023. ويتضمن التقرير بيانات المشاريع التي تزيد قدرتها عن 1 ميجاوات، بما في ذلك القدرة التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والمشاريع المتضمنة اتفاقيات شراء الطاقة (PPA).
المزيد من المعلومات عن التقرير
استطاع أكبر 10 مطورين مجتمعين إنتاج 145 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية التشغيلية وقيد الإنشاء والممنوحة (المتعاقد عليها بموجب اتفاقيات شراء الطاقة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومن بين هذه المشاريع، كان ثمة 49.5 جيجاوات من المشاريع قيد التشغيل، و29.1 ميجاوات قيد الإنشاء، و66.2 جيجاوات في طور التنفيذ (عقود شراء الطاقة).
يتوفر التقرير الكامل، " Leading Global Large-Scale Solar PV Developers " (رواد تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم على نطاق واسع)، هنا .
معلومات عن Adani Green Energy Limited
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