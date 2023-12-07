حصول Adani Green Energy على تصنيف ضمن أفضل ثلاث جهات تطوير عالمية بمجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة Adani Green Energy Limited (AGEL)، أكبر شريك في الهند وأحد الشركاء الرواد في حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، على مكانة رائعة كثاني أكبر مطور عالمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك كما جاء في أحدث تقرير عالمي سنوي صادر عن Mercom Capital Group.

وفقًا للتقرير، فإن أداء AGEL المتميز ومساهمتها في مشهد الطاقة المتجددة قد أكسبها المرتبة الثانية الرفيعة المستوى بين أبرز مطوري الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. ومع قدرة إجمالية مذهلة للطاقة الشمسية تبلغ 18.1 جيجاوات تشمل المشاريع الجارية وقيد الإنشاء والمشاريع الممنوحة (التعاقدية مع اتفاقية شراء الطاقة)، تعمل شركة AGEL على تعزيز مكانتها المهمة في قطاع الطاقة الشمسية بالمشهد العالمي. وبقدرة إجمالية تبلغ 41.3 جيجاوات، احتلت شركة TotalEnergies ومقرها فرنسا، مركزًا على قمة التصنيف.

وبمناسبة الحديث عن ترتيب التصنيف، يقول Gautam Adani ، رئيس مجلس إدارة مجموعة Adani : "نحن ملتزمون بمصادر الطاقة المتجددة الواسعة النطاق، وبتطوير نظام بيئي صناعي متكامل تمامًا وحلول الهيدروجين المراعية للبيئة. وعلى مستوى حافظة أعمال Adani، فإن الاستثمار الإجمالي البالغ 75 مليار دولار (بحلول عام 2030) في مبادراتنا الخاصة بتحويل الطاقة سيعزز رؤيتنا المتمثلة في الحصول على قدرة طاقة متجددة تبلغ 45 جيجاوات بحلول عام 2030، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه AGEL في مسار تقدم الهند نحو التخلص من الكربون."

كانت Mercom Capital Group، وهي شركة اتصالات وأبحاث للطاقة النظيفة ذات السمعة الطيبة، قد كشفت عن تقريرها الذي يحدد أفضل عشرة مطورين عالميين رائدين على نطاق واسع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بناءً على البيانات التي تم جمعها اعتبارًأ من يوليو 2022 حتى يونيو 2023. ويتضمن التقرير بيانات المشاريع التي تزيد قدرتها عن 1 ميجاوات، بما في ذلك القدرة التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والمشاريع المتضمنة اتفاقيات شراء الطاقة (PPA).

المزيد من المعلومات عن التقرير

استطاع أكبر 10 مطورين مجتمعين إنتاج 145 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية التشغيلية وقيد الإنشاء والممنوحة (المتعاقد عليها بموجب اتفاقيات شراء الطاقة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومن بين هذه المشاريع، كان ثمة 49.5 جيجاوات من المشاريع قيد التشغيل، و29.1 ميجاوات قيد الإنشاء، و66.2 جيجاوات في طور التنفيذ (عقود شراء الطاقة).

يتوفر التقرير الكامل، " Leading Global Large-Scale Solar PV Developers " (رواد تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم على نطاق واسع)، هنا .

معلومات عن Adani Green Energy Limited

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