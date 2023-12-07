تحسين Anyquest لإنتاجية المطورين بإطلاق منصة منخفضة التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي التوليدي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت اليوم AnyQuest، وهي شركة تمكين الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توفر المنصة AnyQuest PyAQ، وهي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية، مخصصة للتطبيقات المعرفية.
تعمل التطبيقات المعرفية على تحسين إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع حلول المؤسسات لإدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، وتخطيط موارد المؤسسة، وإدارة سلسلة التوريد، وغير ذلك الكثير.
وعلى العكس من بوتات الدردشة التفاعلية وأدوات الإدارة المساعدة من GPT، يمكن تشغيل التطبيقات المعرفية من دون مراقبة على الإطلاق. وهي لا تضحي بالدقة من أجل تحقيق السرعة، ويمكنها العمل لفترة أطول لمعالجة المزيد من البيانات، أو استخدام أنواع مختلفة من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا، أو إطلاق وظائف طويلة الأمد عبر تطبيقات المؤسسات المتصلة والأنظمة الآلية.
يقوم مستخدمو AnyQuest PyAQ بتعريف التطبيقات المعرفية تعريفًا بصريًا باعتبارها مخططات تدفق، أو بشكل تعريفي باعتبارها بيانات في لغة برمجة نصية منخفضة التعليمات البرمجية. وتتيح الطبيعة التصريحية للتطبيقات المعرفية التحسين التلقائي، وحجم العمل الكبير بالتوازي، وتسريع الأجهزة، والقوة الأمنية، وحسن التحكم.
يقول Dmitri Tcherevik ، مؤسس AnyQuest، الذي كان يشغل سابقًا منصب CTO في شركة Progress Software: "نحن نطلق تطبيقًا مفتوح المصدر لـ AnyQuest لتمكين النماذج الأولية السريعة واختبار التطبيقات المعرفية في المؤسسات التي تستكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي وتجرِّبه. وبمجرد الاختبار، يمكن نشر التطبيقات على إصدار سحابي أكثر قوة من AnyQuest لتحسين الأداء وقابلية التوسع والأمان والتحكم."
لبدء استخدام AnyQuest PyAQ، وهي منصة منخفضة التعليمات البرمجية للتطبيقات المعرفية، تفضل بزيارة AnyQuest على الرابط .
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