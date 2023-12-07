تحسين Anyquest لإنتاجية المطورين بإطلاق منصة منخفضة التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي التوليدي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت اليوم AnyQuest، وهي شركة تمكين الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توفر المنصة AnyQuest PyAQ، وهي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية، مخصصة للتطبيقات المعرفية.

تعمل التطبيقات المعرفية على تحسين إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع حلول المؤسسات لإدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، وتخطيط موارد المؤسسة، وإدارة سلسلة التوريد، وغير ذلك الكثير.

وعلى العكس من بوتات الدردشة التفاعلية وأدوات الإدارة المساعدة من GPT، يمكن تشغيل التطبيقات المعرفية من دون مراقبة على الإطلاق. وهي لا تضحي بالدقة من أجل تحقيق السرعة، ويمكنها العمل لفترة أطول لمعالجة المزيد من البيانات، أو استخدام أنواع مختلفة من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا، أو إطلاق وظائف طويلة الأمد عبر تطبيقات المؤسسات المتصلة والأنظمة الآلية.

يقوم مستخدمو AnyQuest PyAQ بتعريف التطبيقات المعرفية تعريفًا بصريًا باعتبارها مخططات تدفق، أو بشكل تعريفي باعتبارها بيانات في لغة برمجة نصية منخفضة التعليمات البرمجية. وتتيح الطبيعة التصريحية للتطبيقات المعرفية التحسين التلقائي، وحجم العمل الكبير بالتوازي، وتسريع الأجهزة، والقوة الأمنية، وحسن التحكم.

يقول Dmitri Tcherevik ، مؤسس AnyQuest، الذي كان يشغل سابقًا منصب CTO في شركة Progress Software: "نحن نطلق تطبيقًا مفتوح المصدر لـ AnyQuest لتمكين النماذج الأولية السريعة واختبار التطبيقات المعرفية في المؤسسات التي تستكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي وتجرِّبه. وبمجرد الاختبار، يمكن نشر التطبيقات على إصدار سحابي أكثر قوة من AnyQuest لتحسين الأداء وقابلية التوسع والأمان والتحكم."

لبدء استخدام AnyQuest PyAQ، وهي منصة منخفضة التعليمات البرمجية للتطبيقات المعرفية، تفضل بزيارة AnyQuest على الرابط .

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