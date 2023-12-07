انطلاق معرض جدة للكتاب 2023

(MENAFN
- Al Watan) بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة ينطلق اليوم، معرض جدة للكتاب 2023، والذي يستمر حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري.
ويشهد معرض جدة للكتاب في نسخة العام الجاري، مشاركة أكثر من 1000 دار نشر سعودية، وعربية ودولية، في 400 جناح.
بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية منها، 31 ندوة حوارية، 24 ورشة عمل، 9 عروض مسرحية، 4 أمسيات شعرية، 10 ورش عمل للطفل، و 3 حلقات نقاش، كذلك قسم خاص لمحبي المانجا والأنمي.
وتبدأ مواعيد استقبال الزوار في معرض جدة الدولي للكتاب من الـ11:00 صباحًا، حتى الـ12:00 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة من الساعة الـ2:00 ظهرا حتى الـ12:00منتصف الليل في قبة جدة "سوبر دوم".
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