انخفاض الناتج المحلي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023م فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا انخفاًضا بلغت نسبته 3.2% حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاًعا قدره 3.5 على أساس سنوي، و0.4 % على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمًوا قدره 1.9 % على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة %3.8 على أساس ربعي.
وقالت الهيئة فيما يخص الأنشطة النفطية أنها شهدت كذلك انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17.0% و8.5 % على التوالي.
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