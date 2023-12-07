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انخفاض الناتج المحلي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2023

12/7/2023 4:16:39 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023م فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا انخفاًضا بلغت نسبته 3.2% حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاًعا قدره 3.5 على أساس سنوي، و0.4 % على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمًوا قدره 1.9 % على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة %3.8 على أساس ربعي.
وقالت الهيئة فيما يخص الأنشطة النفطية أنها شهدت كذلك انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17.0% و8.5 % على التوالي.
والتفاصيل من خلال الرابط .

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