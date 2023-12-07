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انعقاد ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة 9 وزراء

12/7/2023 4:16:38 AM
(MENAFN- Al Watan) ينعقد اليوم ملتقى ميزانية 2024 والذي تنظمه وزارة المالية بمشاركة 9 وزراء.
ويتضمن الملتقى 4 جلسات حوارية وهي:
1- مالية مستدامة
2- الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية
3- تنمية مستدامة
4- قطاعات واعدة
يذكر أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2024 تم الإعلان عنها يوم أمس وقُدّرت الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
وتم اعتماد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
فيما قُدّرالعجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

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