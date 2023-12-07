انعقاد ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة 9 وزراء

(MENAFN
- Al Watan) ينعقد اليوم ملتقى ميزانية 2024 والذي تنظمه وزارة المالية بمشاركة 9 وزراء.
ويتضمن الملتقى 4 جلسات حوارية وهي:
1- مالية مستدامة
2- الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية
3- تنمية مستدامة
4- قطاعات واعدة
يذكر أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2024 تم الإعلان عنها يوم أمس وقُدّرت الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
وتم اعتماد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
فيما قُدّرالعجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
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