سوق العبور.. التنسيق مع المزارعين والإيجارات المرتفعة أبرز تحديات التجار - جريدة البورصة

رصدت ((البورصة))، من خلال جولة لها فى سوق العبور، مطالب التجار بالسوق، وأبرز ما يواجهونه من تحديات، التى تمثلت فى غياب التنسيق مع المزارعين، وارتفاع الرسوم، والفجوة غير المنطقية بين أسعار الجملة والتجزئة.

وقال يوسف مجدى، أحد تجار الفاكهة بالسوق، إنَّ تعدد حلقات التداول وحتى وصول الفاكهة إلى التاجر خارج السوق والذى يعد الحلقة النهائية قبل وصول السلعة للمستهلك يؤدى إلى ارتفاع السعر.

موضوعات“إنشاء أسواق حضارية” دراسة لـ”الغرف التجارية” للعرض على الحكومة “التموين” تستهدف إقامة أسواق باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه سوق العبور ينفذ أولى مراحل التطوير باستثمارات 95 مليون جنيه

لكنه أشار إلى أن الزيادة من المفترض أن تتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو فقط، لكن بعض التجار يقومون برفع الأسعار حتى تصل لأكثر من 8 جنيهات وفى بعض الأحيان تصل إلى 20 جنيهاً.

وقال على عبدالقادر، أحد تجار الخضار، إن السوق به ثلاجات لتخزين الفاكهة لمدد تصل إلى 3 أشهر، لكنها صغيرة تحمل 50 طناً، أما الكبيرة فتحمل 1000 طن لكن مدة الحفظ بها 15 يوماً.

وأشار إلى أن تطوير السوق وتجديده بوسائل حديثة يعد عبئاً عليهم، مع تحملهم تكلفة بخلاف المصروفات المرتفعة بالفعل.

وطالب بزيادة عدد حملات النظافة على الشوارع خلال اليوم، مشيراً إلى أنها تمر مرة واحدة يومياً، رغم أنهم يدفعون 7 آلاف جنيه رخصة نظافة تجدد كل 3 أعوام.

وقال حميدو رشدى، عضو مجلس الأمناء بالجهاز التنفيذى بإدارة سوق العبور، إنَّ عدم تنسيق مواسم الزراعة مع المزارعين يجعل محصول معظم المحافظات مُتركزاً فى فصل الصيف لانخفاض تكلفة الزراعة به، ما يؤدى لعدم توازن بين العرض والطلب.

أوضح أن ارتفاع أسعار البصل لتتراوح بين 16 و18 جنيهاً حالياً جاء نتيجة ابتعاد الفلاحين عن زراعته، نظراً إلى تحملهم خسائر خلال العام الماضى لتدنى سعر البيع عن تكلفة الزراعة.

أضاف أن أسعار الخضار والفاكهة داخل سوق العبور متقاربة بين التجار، لكن جودة المنتج تدفع البعض لزيادة السعر بقدار طفيف يتراوح بين نصف جنيه وجنيه.

وقال أيمن على، أحد أصحاب محلات الفاكهة داخل سوق العبور، إن أسعار إيجارات محلات الفواكه أعلى مقارنة بمحلات الخضراوات.

أوضح أنه بصفة عامة الإيجارات متفاوته ـ حسب المساحات ونوعية البضائع ـ داخل السوق لتبدأ من 300 ألف جنيه وصولاً لـ600 ألف جنيه سنوياً.

أشار إلى عدم وجود صرف صحى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء يتسبب فى تلف جزء من البضائع عند سقوط الأمطار.

أضاف أن مرور شركة النظافة مرة واحد مع نهاية اليوم لا يعد كافياً؛ نظراً إلى وجود أكثر من 50 محلاً داخل العنبر الواحد بما يسهم فى ارتفاع كميات المخلفات.