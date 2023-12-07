واردات الصين من النفط تسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ أبريل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر على أساس سنوي، لتسجل أول انخفاض لها على هذا الأساس منذ أبريل الماضي، وذلك إثر ارتفاع المخزونات بالتزامن مع انخفاض طلب منشآت التكرير المستقلة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية التي صدرت اليوم الخميس، تراجع واردات النفط الخام بنسبة 9.2% إلى 42.445 مليون طن في نوفمبر على أساس سنوي، ليبلغ المتوسط اليومي للواردات 10.33 مليون برميل خلال نفس الفترة، وهو المعدل الأدنى منذ يوليو الماضي.
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كما أوضحت البيانات أن إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام خلال العام الجاري بلغ 515.65 مليون طن، ليصل المتوسط اليومي للواردات هذا العام 11.27 مليون برميل بزيادة 12.1% عن العام الماضي.
ومن جانب آخر، أشارت بيانات“فورتيكسا” لاستشارات أسواق السلع الأولية إلى أن ارتفاع مستويات الواردات الصينية من النفط منذ بداية العام الحالي، تسببت في زيادة مخزونات مصافي التكرير إلى نحو 958 مليون برميل حتى الثاني من نوفمبر، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
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