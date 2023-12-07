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واردات الصين من النفط تسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ أبريل

12/7/2023 4:16:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر على أساس سنوي، لتسجل أول انخفاض لها على هذا الأساس منذ أبريل الماضي، وذلك إثر ارتفاع المخزونات بالتزامن مع انخفاض طلب منشآت التكرير المستقلة.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية التي صدرت اليوم الخميس، تراجع واردات النفط الخام بنسبة 9.2% إلى 42.445 مليون طن في نوفمبر على أساس سنوي، ليبلغ المتوسط اليومي للواردات 10.33 مليون برميل خلال نفس الفترة، وهو المعدل الأدنى منذ يوليو الماضي.

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كما أوضحت البيانات أن إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام خلال العام الجاري بلغ 515.65 مليون طن، ليصل المتوسط اليومي للواردات هذا العام 11.27 مليون برميل بزيادة 12.1% عن العام الماضي.

ومن جانب آخر، أشارت بيانات“فورتيكسا” لاستشارات أسواق السلع الأولية إلى أن ارتفاع مستويات الواردات الصينية من النفط منذ بداية العام الحالي، تسببت في زيادة مخزونات مصافي التكرير إلى نحو 958 مليون برميل حتى الثاني من نوفمبر، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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