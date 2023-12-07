سوق العبور ينفذ أولى مراحل التطوير باستثمارات تتخطى 95 مليون

يعتزم الجهاز التنفيذى لسوق العبور تطوير عنابر الخضراوات والفاكهة والثلاجات بتكلفة مبدئية تجاوز 95 مليون جنيه؛ سعياً نحو الاستغلال الأمثل للقدرات التى يحملها سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة فى محافظة القاهرة.

وقال محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى للسوق، إنهم بدأوا تنفيذ أولى مراحل التطوير بداية من شهر أكتوبر الماضى بحجم استثمارات تراوح بين 30 و35 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بعد ثلاثة أشهر.

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أضاف فى حوار لـ((البورصة))، أن محاور التطوير تنقسم إلى ثلاثة؛ الأول مختص بتطوير البنية التحتية، والثانى يهتم بتطوير الصرف الصحى، أما الأخير فيتركز دوره على أسفلت الطريق، على أن يبدأ التطوير بعنابر الفاكهة ثم الانتقال لعنابر الخضار.

أشار إلى أن الجهاز يستهدف ضمن مرحلة التطوير إزالة محطة مياه قائمة بين عنابر الفاكهة ووضع بدلاً منها عنبر يضم من 25 إلى 30 محلاً ليتم عرضها للإيجار على التجار، كاشفا أن عوائد إيجار العنبر الواحد تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنوياً.

لفت إلى أن الجهاز يفضل عرض المحلات فى السوق للإيجار عن التمليك حتى يستفاد من العوائد المالية التى تتجدد بمرور الزمن فى تطوير وتحديث السوق، خاصة أن 95% من المحلات فى السوق يملكها التجار.

وقال إنَّ الجهاز يستهدف تطوير ثلاجات التبريد التى يستخدمها التجار لحفظ الخضار والفاكهة عبر استثمار 62.5 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية لـ36 ثلاجة، بخلاف تصنيع 24 ثلاجة تبريد.

وكشف أنه من المستهدف نقل محلات قائمة فى الحديقة القريبة من مدخل السوق واستغلال مكانها فى بناء نحو 4 عنابر فاكهة يحتوى العنبر الواحد على 40 محلاً، تمهيداً لعرضها للإيجار، وذكر أن العائد الإيجارى لـ60 محلاً يصل إلى نحو 100 مليون جنيه سنوياً.

أشار إلى أن الجهاز انتهى من سداد 150 مليون جنيه من إجمالى 525 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لصالح بنك الاستثمار القومى، إذ يسدد كل شهر نحو 15 مليون جنيه لمدة 35 عاماً، بحسب قرار من مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وكشف أن الجهاز يتطلع لإنشاء 9 مصانع على مساحة 24 ألف متر؛ نظراً إلى أن تلك المساحة غير مستغلة بما يسهم فى خدمة السوق، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع مكتب استشارى لرسم التصاميم لتخطيط تلك المنطقة.

وذكر أن الهدف من إنشاء تلك المصانع داخل السوق خفض نسب الإهدار للخضار والفاكهة، وأن نشاط المصانع سيتم اختيارها طبقاً لدراسة مسبقة مثل إنشاء مصنع للصلصة مدعوم بتوافر كميات من الطماطم لدى التجار يتم إلقاؤها فى القمامة.

سوق العبور

أشار إلى أن عمليات الإنشاء ستتم من قِبل مستأجرى الأراضى؛ حيث إن تكلفة إنشاء المصنع تسدد على 25 عاماً من خلال خصم الجهاز تكلفة الإنشاء من المستأجرين، وأن المصانع تصبح ملكاً للجهاز بعد 25 عاماً بما يتيح لها زيادة أسعار الإيجار.

وذكر أن الجهاز الإدارى لسوق العبور يطالب بتسهيل إجراءات تخصيص تلك المساحة للمستأجرين، موضحاً أن المشروع يتطلب موافقة من رئاسة الجمهورية.

لفت إلى أن الجهاز التنفيذى لسوق العبور قام باستغلال مساحة 10 أمتار لإنشاء ثلاجات تبريد بالكهرباء، الأمر الذى أسهم فى تخفيض نسب التلوث داخل السوق، وأن تلك المساحة كانت تستغل فى إلقاء القمامة، بما أدى لحدوث حرائق مرتين خلال الأسبوع الواحد.

أوضح أن ثلاجات التبريد بالكهرباء تتميز بإمكانية الحفاظ على الخضراوات والفاكهة لمدة تصل لـ6 أشهر بخلاف سيارات التبريد المتواجدة حالياً بالسوق بجانب أنها أقل تكلفة لاعتمادها على الكهرباء فى عمليات التبريد.

وكشف أن استراتيجية الجهاز التنفيذى لسوق العبور تعمل على تحسين جودة سوق العبور، وأن مراحل التطوير ستصل للأسوار حتى يتم تحسينها واستغلال إمكانية تأجير أجزاء منها للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة.

ويقع سوق العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 فدان، وتتكون محلات السوق من 548 وحدة للخضار، 50 وحدة بصل وثوم وزيتون، 336 وحدة فاكهة، 86 محل أسماك، 144 وحدة موز، 4 وحدات للفرز، 4 ثلاجة تبريد وتجميد و46 محل بلح وغلال وفقاً للموقع الرسمى للسوق.

وأوضح أن شركة ((كيرسيرفيس)) للنظافة هى المسئولة عن تنظيف السوق لمدة 3 سنوات، وأن الجهاز التنفيذى للسوق يعمل على اختيار شركات النظافة من خلال مناقصات.