مبادرات محمد بن راشد العالمية تعلن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد في مدينة إكسبو دبي، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
موضوعات متعلقة
دويتشه بنك يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة للمرة الأولى في أبريل انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الناتج الصناعي الألماني انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023
وتم تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة ماجد الفطيم للتجزئة، ومجموعة إفكو، ومجموعة الظاهرة وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس.
ويأتي تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، في سياق جهود مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع، ودعم المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً، وسعيها لإحداث تحولات مستقبلية نوعية في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي.
كما يأتي تأسيس المركز في الإمارات، امتداداً لاتفاق التعاون بين مؤسسة المبادرات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، والذي تم توقيعه ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس بسويسرا في مايو 2022، حيث تسهم المنصة في تسريع وتوسيع الابتكارات والتقنيات المتخصصة لدعم التحول نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر شمولًا، وتحسين آليات إنتاج الغذاء المرنة حول العالم، كما تضمن الاتفاق أن تكون دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي للمبادرة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي، بالإضافة إلى الاجتماع الأول لشبكة مبتكري الغذاء في عام 2024.
ويهدف مركز الابتكار الغذائي في الإمارات إلى تحقيق ما يلي:
– حشد الجهود العالمية
أشارت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أن مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات يسعى إلى تطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة إمدادات الغذاء العالمية مستقبلاً، ولتحقيق الأهداف في هذا المجال، لا بد من تضافر جهود القطاعان العام والخاص والهيئات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع عموماً.
وسيكون مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات بمثابة ملتقى لتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة والعمل معاً على تشارك المعرفة مع العالم.
– حلول مبتكرة
أكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، يمثل خطوة مهمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال حلول غير تقليدية، وتوسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية لدعم العمل العالمي المشترك لمواجهة التحديات والأزمات لا سيما الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وتوفير تدفق مستمر من المساعدات الغذائية الحيوية للمجتمعات الأكثر احتياجاً في العالم.
– تطوير إدارة سلاسل التوريد
قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة أن الشركة تسعى لإيجاد حلول جديدة تتيح توفير المزيد من منتجات كارفور في السوق المحلية، مع الحرص على توفير منتجات غذائية طازجة وسليمة عبر سلاسل التوريد، وتعزيز قبول المستهلك للخيارات المستدامة والمنتجة محليًا.
وبين أن إطلاق مركز الابتكار الغذائي في الإمارات يتيح تطورًا متسارعًا في إدارة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي، حيث يعمل المركز كمنصة تجمع بين المزارعين ومزودي الحلول والمبتكرين وعلامات التجزئة معًا لاستكشاف الحلول واختبار المفاهيم والتوسع في الابتكارات الملائمة التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي.
– دعم التقنيات المتخصصة
أشارت جيم هواي نيو، المدير العام لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، سيساهم في دعم التقنيات المتخصصة والتوسع فيها لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف التغذية وتحقيق استدامتها بيئيًا لصالح المستهلكين وكوكب الأرض.
– غذاء مستدام
ذكر أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة أن الهدف الأساسي لمجموعة الظاهرة يتمثل في توفير الغذاء بأساليب مستدامة للأعداد المتزايدة من سكان العالم، وهو ما ينسجم مع أهداف مركز الابتكار الغذائي في الإمارات.
وأضاف أن المجموعة ستبذل أقصى جهودها لتطوير الإنتاج وتحقيق مخرجات زراعية أكثر كفاءة، وهو ما يتيح بدوره تعزيز الوصول إلى الغذاء بشكل مستدام، حيث تملك دولة الإمارات المميزات التي تتيح لها أن تصبح مركزًا لاختبار تقنيات تطوير آليات الإنتاج في المناطق القاحلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
– خفض البصمة الكربونية
بين بيتر نيكولس، مدير العمليات في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط أن مسار شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط ينسجم مع إستراتيجيات قطاع الزراعة المحلي الرامية لتعزيز الاستدامة، ويعتمد النهج الذي تتبناه الشركة بشكل أساسي على التدخل الفاعل لتقليل هدر الطعام وخفض الانبعاثات الكربونية.
– مبادرة استثنائية
أوضح رضوان أحمد المدير التنفيذي لمجموعة إفكو أن مركز الابتكار الغذائي في الإمارات سيستفيد من خبرات العديد من الجهات المعنية في مجال الابتكار، بما في ذلك الحلول المتقدمة التي تساهم في حل التحديات المستقبلية المتعلقة بتوفير الغذاء بشكل مستدام لسكان العالم.
أرقام
MENAFN07122023000202011048ID1107552070