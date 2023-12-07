مبادرات محمد بن راشد العالمية تعلن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد في مدينة إكسبو دبي، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

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وتم تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة ماجد الفطيم للتجزئة، ومجموعة إفكو، ومجموعة الظاهرة وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس.

ويأتي تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، في سياق جهود مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع، ودعم المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً، وسعيها لإحداث تحولات مستقبلية نوعية في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي.

كما يأتي تأسيس المركز في الإمارات، امتداداً لاتفاق التعاون بين مؤسسة المبادرات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، والذي تم توقيعه ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس بسويسرا في مايو 2022، حيث تسهم المنصة في تسريع وتوسيع الابتكارات والتقنيات المتخصصة لدعم التحول نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر شمولًا، وتحسين آليات إنتاج الغذاء المرنة حول العالم، كما تضمن الاتفاق أن تكون دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي للمبادرة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي، بالإضافة إلى الاجتماع الأول لشبكة مبتكري الغذاء في عام 2024.

ويهدف مركز الابتكار الغذائي في الإمارات إلى تحقيق ما يلي: – حشد الجهود العالمية

أشارت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أن مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات يسعى إلى تطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة إمدادات الغذاء العالمية مستقبلاً، ولتحقيق الأهداف في هذا المجال، لا بد من تضافر جهود القطاعان العام والخاص والهيئات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع عموماً.

وسيكون مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات بمثابة ملتقى لتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة والعمل معاً على تشارك المعرفة مع العالم.

– حلول مبتكرة

أكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، يمثل خطوة مهمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال حلول غير تقليدية، وتوسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية لدعم العمل العالمي المشترك لمواجهة التحديات والأزمات لا سيما الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وتوفير تدفق مستمر من المساعدات الغذائية الحيوية للمجتمعات الأكثر احتياجاً في العالم.

– تطوير إدارة سلاسل التوريد

قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة أن الشركة تسعى لإيجاد حلول جديدة تتيح توفير المزيد من منتجات كارفور في السوق المحلية، مع الحرص على توفير منتجات غذائية طازجة وسليمة عبر سلاسل التوريد، وتعزيز قبول المستهلك للخيارات المستدامة والمنتجة محليًا.

وبين أن إطلاق مركز الابتكار الغذائي في الإمارات يتيح تطورًا متسارعًا في إدارة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي، حيث يعمل المركز كمنصة تجمع بين المزارعين ومزودي الحلول والمبتكرين وعلامات التجزئة معًا لاستكشاف الحلول واختبار المفاهيم والتوسع في الابتكارات الملائمة التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي.

– دعم التقنيات المتخصصة

أشارت جيم هواي نيو، المدير العام لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، سيساهم في دعم التقنيات المتخصصة والتوسع فيها لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف التغذية وتحقيق استدامتها بيئيًا لصالح المستهلكين وكوكب الأرض.

– غذاء مستدام

ذكر أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة أن الهدف الأساسي لمجموعة الظاهرة يتمثل في توفير الغذاء بأساليب مستدامة للأعداد المتزايدة من سكان العالم، وهو ما ينسجم مع أهداف مركز الابتكار الغذائي في الإمارات.

وأضاف أن المجموعة ستبذل أقصى جهودها لتطوير الإنتاج وتحقيق مخرجات زراعية أكثر كفاءة، وهو ما يتيح بدوره تعزيز الوصول إلى الغذاء بشكل مستدام، حيث تملك دولة الإمارات المميزات التي تتيح لها أن تصبح مركزًا لاختبار تقنيات تطوير آليات الإنتاج في المناطق القاحلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

– خفض البصمة الكربونية

بين بيتر نيكولس، مدير العمليات في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط أن مسار شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط ينسجم مع إستراتيجيات قطاع الزراعة المحلي الرامية لتعزيز الاستدامة، ويعتمد النهج الذي تتبناه الشركة بشكل أساسي على التدخل الفاعل لتقليل هدر الطعام وخفض الانبعاثات الكربونية.

– مبادرة استثنائية

أوضح رضوان أحمد المدير التنفيذي لمجموعة إفكو أن مركز الابتكار الغذائي في الإمارات سيستفيد من خبرات العديد من الجهات المعنية في مجال الابتكار، بما في ذلك الحلول المتقدمة التي تساهم في حل التحديات المستقبلية المتعلقة بتوفير الغذاء بشكل مستدام لسكان العالم.

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