إيطاليا تنسحب من مشروع الحزام والطريق الصيني

MENAFN - Al-Borsa News) انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة للبنى التحتية، بعد أكثر من أربع سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع، حسبما أفاد مصدر حكومي الأربعاء.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن قرار الانسحاب من هذا المشروع الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية الذي أطلقته الصين في 2013، والذي كان منتظرا منذ عدة أشهر، أُبلغ إلى بكين قبل ثلاثة أيام، بدون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من الجانبين.

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وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لوكالة فرانس برس أن روما انسحبت، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن ذلك تم بطريقة“لإبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة”.

في العام 2019 قررت ايطاليا التي كانت ترزح تحت وطأة دين عام، الانضمام الى هذه المبادرة لتصبح الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تشارك في برنامج الاستثمارات الصيني الضخم هذا.

وقبل توليها السلطة العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بالانضمام للمشروع كان“خطأ فادحا”.

وندد معارضو الخطة الاستثمارية بالمشروع معتبرين انه يهدف الى شراء النفوذ السياسي.

هذا المشروع الطموح البالغة قيمته أكثر من ألفي مليار دولار والذي أطلق قبل عشر سنوات بدفع من الرئيس الصيني شي جينبينغ، يهدف الى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا واوروبا وافريقيا وحتى أبعد من ذلك، عبر بناء موانىء وسكك حديد ومطارات او مشاريع صناعية.

والبرنامج الذي انضمت اليه أكثر من 150 دولة بحسب بكين، يواجه انتقادات في العالم ايضا بسبب المديونية الخطيرة التي يفرضها على دول فقيرة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في سبتمبر إن الانضمام للمشروع“لم يؤد إلى النتائج التي كنا نأملها”.

يتضمن المشروع، واسمه الرسمي“مبادرة الحزام والطريق”، خصوصا بناء خطوط للسكك الحديد شديدة السرعة تعبر جنوب شرق آسيا وتنفيذ أشغال كبرى في قطاعات النقل والطاقة والبنى التحيتة في مختلف أنحاء آسيا الوسطى.

لكن عدم وجود شفافية حول تفاصيل هذا المشروع، عزز ارتياب حلفاء روما فيما أعرب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما اعتبارا من العام 2019.

وكان من المقرر تجديد الاتفاق تلقائيا في مارس 2024 ما لم تنسحب إيطاليا بحلول نهاية هذا العام.

لكن روما كانت حذرة من استفزاز بكين والمخاطرة بالانتقام من الشركات الإيطالية التي أضعفت بسبب انتشار وباء كوفيد-19 وبسبب العقوبات التي اعتمدت ضد روسيا بعد غزوها اوكرانيا.

في مايو قالت ميلوني إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد والذي“يجب ان يتم التعامل معه بالكثير من الحذر”.

وأوضحت ميلوني للصحافيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر أنه إذا انسحبت روما من المشروع، فإنها“لن تعرض علاقاتها مع الصين للخطر”.

لفت الخبراء الى ان اقتصادات أوروبية كبرى أخرى مثل المانيا وفرنسا لم تنضم الى المشروع لكنها أبرمت اتفاقات تجارية ضخمة مع بكين.

وقدّر تقرير نشره معهد“إيد داتا” للبحوث في جامعة وليام إند ماري بولاية فرجينيا الأميركية في نوفمبر الماضي أن تكون الصين قد أقرضت مبالغ يزيد مجموعها عن تريليون دولار في إطار مبادرة“الحزام والطريق” وأن نحو 80% من هذه القروض ممنوحة لدول تعاني من صعوبات مالية.

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