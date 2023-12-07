التموين تستهدف إقامة أسواق باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء من 17 إلى 20 سوقاً تتنوع بين أسواق تجميع أو أسواق توزيع فى مختلف محافظات مصر، بحلول 2030 باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، بحسب ما قالته هبة السيد، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار لـ((البورصة)).

أضافت السيد، أن الأسواق المستهدف افتتاحها جزء من استراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وأن مراكز الغذاء الخضراء، هى الجيل الجديد من أسواق الجملة فى مصر.

موضوعات“إنشاء أسواق حضارية” دراسة لـ”الغرف التجارية” للعرض على الحكومة سوق العبور ينفذ أولى مراحل التطوير باستثمارات 95 مليون جنيه سوق العبور.. التنسيق مع المزارعين والإيجارات المرتفعة أبرز تحديات التجار

ولفتت إلى أن جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية يتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان الذى تم الإعلان عنه مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن هذا المركز سيتم إنشاؤه فى موقع استراتيجى على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية فى مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية ((الدلتا)) وكذلك مناطق الاستهلاك.

وتابعت أن مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظام بيئى متكامل لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية، ونظم الجودة العالمية.

أوضحت مساعد وزير التموين، أنه سيتم توجيه الجهود الحالية لإنشاء وتطوير وتشغيل مركز الغذاء الخضر بمحافظة الإسماعيلية ثم العمل على نشر هذه التجربة على جميع المحافظات بما يتوافق مع توصيات الدراسة، لافتة إلى أن تكلفة المركز الواحد قد تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه.

أشارت إلى أن مشروعات جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية جاذبة للاستثمار لما توفره من عوائد استثمارية جيدة، وأن الجهاز يعمل على دعم المستثمرين وحل جميع المعوقات والمشاكل التى قد تواجههم سواء فى مرحلة التنفيذ أو التشغيل.

وذكرت أن مشروع مراكز الغذاء الخضراء يقدم نموذجاً جديداً ومفهوماً حديثاً ويقدم خدمات وأنشطة إضافية تعمل على الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها طوال العام.

أضافت أن الجهاز من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يقوم بإنشاء المرحلة الأولى من مركز الغذاء الأخضر بمحافظة الإسماعيلية، على أن تتم مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل كامل المشروع والقيام بالإنشاءات الخاصة بالتوسعات المستقبلية فى المرحلة الثانية.

أوضحت أن هناك تنسيقاً مع المحافظات والغرف التجارية للتوسع فى إقامة أسواق منظمة على غرار سوق الإسماعيلية.