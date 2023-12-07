Thursday, 07 December 2023 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التموين تستهدف إقامة أسواق باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه

12/7/2023 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((السيد)): مشروعات تنمية وتطوير التجارة الداخلية توفر عوائد جاذبة للمستثمرين

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء من 17 إلى 20 سوقاً تتنوع بين أسواق تجميع أو أسواق توزيع فى مختلف محافظات مصر، بحلول 2030 باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، بحسب ما قالته هبة السيد، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار لـ((البورصة)).

أضافت السيد، أن الأسواق المستهدف افتتاحها جزء من استراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وأن مراكز الغذاء الخضراء، هى الجيل الجديد من أسواق الجملة فى مصر.

موضوعات متعلقة “إنشاء أسواق حضارية” دراسة لـ”الغرف التجارية” للعرض على الحكومة سوق العبور ينفذ أولى مراحل التطوير باستثمارات 95 مليون جنيه سوق العبور.. التنسيق مع المزارعين والإيجارات المرتفعة أبرز تحديات التجار

ولفتت إلى أن جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية يتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان الذى تم الإعلان عنه مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن هذا المركز سيتم إنشاؤه فى موقع استراتيجى على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية فى مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية ((الدلتا)) وكذلك مناطق الاستهلاك.

وتابعت أن مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظام بيئى متكامل لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية، ونظم الجودة العالمية.

اقرأ أيضا: التموين: 3 مليارات جنيه استثمارات أول“مراكز الغذاء الخضراء” بالإسماعيلية

أوضحت مساعد وزير التموين، أنه سيتم توجيه الجهود الحالية لإنشاء وتطوير وتشغيل مركز الغذاء الخضر بمحافظة الإسماعيلية ثم العمل على نشر هذه التجربة على جميع المحافظات بما يتوافق مع توصيات الدراسة، لافتة إلى أن تكلفة المركز الواحد قد تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه.

أشارت إلى أن مشروعات جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية جاذبة للاستثمار لما توفره من عوائد استثمارية جيدة، وأن الجهاز يعمل على دعم المستثمرين وحل جميع المعوقات والمشاكل التى قد تواجههم سواء فى مرحلة التنفيذ أو التشغيل.

وذكرت أن مشروع مراكز الغذاء الخضراء يقدم نموذجاً جديداً ومفهوماً حديثاً ويقدم خدمات وأنشطة إضافية تعمل على الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها طوال العام.

أضافت أن الجهاز من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يقوم بإنشاء المرحلة الأولى من مركز الغذاء الأخضر بمحافظة الإسماعيلية، على أن تتم مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل كامل المشروع والقيام بالإنشاءات الخاصة بالتوسعات المستقبلية فى المرحلة الثانية.

أوضحت أن هناك تنسيقاً مع المحافظات والغرف التجارية للتوسع فى إقامة أسواق منظمة على غرار سوق الإسماعيلية.

MENAFN07122023000202011048ID1107552068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث