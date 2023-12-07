إنشاء أسواق حضارية دراسة لـالغرف التجارية للعرض عل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ((البورصة))، إن الاتحاد يعد حالياً دراسات لإنشاء أسواق حضارية، وتبقى الخطوة القادمة للتنفيذ من قبل الحكومة.

((الدراسة التى يعدها الاتحاد فى الوقت الحالى تشمل أسواق حضارية نحتاج إليها والمساحات والأماكن ومن المخطط الانتهاء منها بنهاية العام الحالى))، بحسب ما قاله علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية.

موضوعات“التموين” تستهدف إقامة أسواق باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه سوق العبور ينفذ أولى مراحل التطوير باستثمارات 95 مليون جنيه سوق العبور.. التنسيق مع المزارعين والإيجارات المرتفعة أبرز تحديات التجار

أضاف ((عز))، أنه سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء؛ لمناقشتها وتحديد هل ستشارك الدولة فى هذه المشروعات أم ستكون بتمويل من القطاع الخاص فقط.

وذكر ((الوكيل))، أنه قانوناً يمكن للغرف التجارية تأسيس شركات أو المساهمة فيها، لذا بوسع المجتمع التجارى ضخ استثمارات أسواق حضارية، لكن يجب أن تكون هناك تيسيرات من قِبل الحكومة من خلال طرح أراضٍ أمام القطاع الخاص، ومزيد التسهيلات والإعفاءات للبدء فى تنفيذ المستهدفات.

قال أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إنهم سيتجهون للتفاوض مع تحالف مصرفى لضخ التمويلات الكافية للبدء فى التنفيذ.

لفت إلى أن الأسواق الحضارية تقلل من نسبة هدر الخضراوات والفاكهة، وتحفز التجار على العمل فى مناخ جيد، كما تخدم المنافسة المستهلك النهائى، وتساعد على انضمام التجار تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.

قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ وزارة التموين لديها خطة لتنفيذ أسواق خضراء، وبدأت فى إنشاء سوق أخضر بالإسماعيلية يعمل بالطاقة الشمسية، بجانب إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن السوق، ما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن هذا السوق ممول من جهات مانحة.

أشار إلى أن أبرز الصعوبات التى تعوق تنفيذ تلك الأسواق، عدم توافر المساحات الكافية، بجانب صعوبة الحصول على تمويلات بفائدة مرتفعة للغاية.

قال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، إنَّ أبرز التحديات التى تواجه الغرفة لإنشاء وتنظيم أسواق حضارية، تتمثل فى عدم وجود مساحات تابعة للمحافظة، بجانب قصر حجم التمويلات الخاصة بالغرفة.

أوضح أن المحافظة لا يوجد بها ظهير صحراوى أو مساحات لإنشاء أسواق حضارية، وأن الغرفة ظلت سنوات تبحث عن مساحة لإنشاء مقر للغرفة، وتم شراء مقر مُجهز فى نهاية المطاف باستثمارات 12.5 مليون على مساحة 4 آلاف متر لخدمة مجتمع التجار بالمحافظة.

أسواق حضارية جديدة في الجيزة

أوضح أن الغرفة عند تنظيم وإطلاق معارض سواء أهلاً رمضان ومدارس، تستأجر المساحات من الأوقاف وليس المحافظة؛ نظراً إلى عدم وجود مساحات خالية تتبع المحافظة.

أشار إلى أن كفر الشيخ لديها سوقان كبيران للجملة، أحدهما فى المدينة والآخر فى بلطيم، ولكنهما يتبعان المحافظة، بجانب المعارض التى تنظمها الغرفة على مدار العام.

وقال مجدى جاب الله، رئيس غرفة الفيوم التجارية، إنَّ الغرفة تسعى لإنشاء سوق حضارى جديد للخضراوات والفاكهة، ووضعته على قائمة أولوياتها منذ بدء الدورة الجديدة الحالية.

أضاف لـ((البورصة))، أن أبرز المعوقات التى تواجه الغرفة ارتفاع أسعار التكلفة من مواد بناء وغيرها، ما وضع فجوة تمويل تصل إلى 70 مليون جنيه.

أشار إلى أن الغرفة تم تخصيص 35 فداناً لها بالفيوم الجديدة من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء السوق، ولكنها كانت قد وضعت ميزانية 30 مليون جنيه لإنشاء السوق، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة الإنشاء والتجهيز باتت تحتاج إلى 100 مليون جنيه.

وأوصى بتوجيه الحكومة أولوياتها إلى إنشاء مشاريع صناعية فى المحافظات التى تفتقد إليها بعدما باتت مصر تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم استقطاب أكبر قدر من السيولة الدولارية التى تعانى منها البلاد حالياً.

لفت إلى أن محافظة الفيوم تشتهر بزراعة النباتات العطرية التى تصدرها إلى دول الاتحاد الأوروبى لاستخدامها فى صناعة الأدوية، مطالباً الحكومة بمنح حوافز تصديرية من خلال سرعة إنهاء الإجراءات والأوراق اللازمة؛ تجنباً الوقوع تحت طائلة غرامات الأرضيات، وشركات الملاحة الأجنبية.