استقرار أسعار العقود الآجلة للذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم غد، مع تزايد توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة بحلول مارس القادم.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير (الأكثر نشاطاً) عند 2046.40 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.55% عند تسوية تعاملات الأمس.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.18% إلى 2029.16 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.40% إلى 895.83 دولار، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.14% 24.20 دولار للأوقية.

وقال“نيكولاس فرابيل” رئيس وحدة الأسواق المؤسسية العالمية لدى“إيه بي سي ريفاينري” في تصريح لوكالة“رويترز”، إنه من المتوقع على نطاق واسع انخفاض الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع عمليات بيع الذهب قليلاً إذا ارتفعت البيانات الفعلية للوظائف مقارنة بالتوقعات، أو توافقت معها.

وأظهرت تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” ارتفاع توقعات الأسواق بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس القادم؛ إلى 51.9% مقارنة بـ 41.5% قبل أسبوع.

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