استقرار أسعار العقود الآجلة للذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم غد، مع تزايد توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة بحلول مارس القادم.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير (الأكثر نشاطاً) عند 2046.40 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.55% عند تسوية تعاملات الأمس.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.18% إلى 2029.16 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.40% إلى 895.83 دولار، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.14% 24.20 دولار للأوقية.
وقال“نيكولاس فرابيل” رئيس وحدة الأسواق المؤسسية العالمية لدى“إيه بي سي ريفاينري” في تصريح لوكالة“رويترز”، إنه من المتوقع على نطاق واسع انخفاض الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع عمليات بيع الذهب قليلاً إذا ارتفعت البيانات الفعلية للوظائف مقارنة بالتوقعات، أو توافقت معها.
وأظهرت تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” ارتفاع توقعات الأسواق بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس القادم؛ إلى 51.9% مقارنة بـ 41.5% قبل أسبوع.
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