تقييم شركة سبيس إكس يبلغ 175 مليار دولار في مناقصة لبيع الأسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شرعت“سبيس إكس” التابعة للملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” في مناقشات حول بيع أسهم داخلية للشركة بسعر من شأنه تقييم الشركة بنحو 175 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الشركة الناشئة الأعلى قيمة في الولايات المتحدة تناقش عرضاً لبيع أسهم بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار، وأن“سبيس إكس” تدرس بيع السهم عند سعر 95 دولاراً، ويمكن أن تتغير شروط الصفقة، وحجم العطاء بناء على مدى اهتمام البائعين والمشترين من الداخل بالعرض.

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وذكرت الوكالة أن تقييم الشركة عند 175 مليار دولار في هذا العرض، يتجاوز التقييم السابق الذي حصلت عليه في مناقصة أخرى الصيف الماضي عند 150 مليار دولار، وهذا من شأنه جعل“سبيس إكس” واحدة من أعلى 75 شركة حول العالم من حيث القيمة السوقية.

وتهيمن“سبيس إكس” على سوق الخدمات التجارية لإطلاق الصواريخ الفضائية بفضل صواريخ“فالكون” التي تُصنعها، وتتخصص أيضاً في إرسال الحمولات إلى الفضاء لصالح العملاء من القطاع الخاص، بجانب وكالة الفضاء الأمريكية“ناسا” وعدد من الوكالات الحكومة الأخرى.

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