تقييم شركة سبيس إكس يبلغ 175 مليار دولار في مناقصة لبيع الأسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شرعت“سبيس إكس” التابعة للملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” في مناقشات حول بيع أسهم داخلية للشركة بسعر من شأنه تقييم الشركة بنحو 175 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الشركة الناشئة الأعلى قيمة في الولايات المتحدة تناقش عرضاً لبيع أسهم بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار، وأن“سبيس إكس” تدرس بيع السهم عند سعر 95 دولاراً، ويمكن أن تتغير شروط الصفقة، وحجم العطاء بناء على مدى اهتمام البائعين والمشترين من الداخل بالعرض.
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وذكرت الوكالة أن تقييم الشركة عند 175 مليار دولار في هذا العرض، يتجاوز التقييم السابق الذي حصلت عليه في مناقصة أخرى الصيف الماضي عند 150 مليار دولار، وهذا من شأنه جعل“سبيس إكس” واحدة من أعلى 75 شركة حول العالم من حيث القيمة السوقية.
وتهيمن“سبيس إكس” على سوق الخدمات التجارية لإطلاق الصواريخ الفضائية بفضل صواريخ“فالكون” التي تُصنعها، وتتخصص أيضاً في إرسال الحمولات إلى الفضاء لصالح العملاء من القطاع الخاص، بجانب وكالة الفضاء الأمريكية“ناسا” وعدد من الوكالات الحكومة الأخرى.
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