إي إف جي هيرميس تنهي طرح تاكسي دبي بقيمة 315 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لمجموعة إى إف چى هيرميس الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة“تاكسى دبي”، بقيمة 315 مليون دولار فى سوق دبى المالي، حيث قام بنك الاستثمار بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 41 مليار دولار، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين فى السوق المحلى والإقليمى والعالمى، كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريبًا من إجمالى الأسهم المطروحة، وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز“DTC”.

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وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة تاكسى دبى بطرح 24.99% من إجمالى رأس مالها المُصدر عبر بيع 624.75 مليون سهم من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم لتبلغ القيمة السوقية للشركة 4.6 مليار درهم إماراتى بما يعادل 1.26 مليار دولار.

ونجحت شركة“تاكسى دبى” فى تقديم باقة شاملة من حلول التنقل، وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مما ساهم فى ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المشغل الأول لمركبات الأجرة فى دبى، حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالى السوق.

وتعد صفقة طرح تاكسى دبى الثامنة فى سلسلة صفقات الطرح الأولى التى نجحت إى اف چى هيرميس فى إتمامها خلال عام 2023، وهى امتداد للعديد من الصفقات البارزة التى نجحت فى إتمامها خلال الأعوام السابقة فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى.

وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى اف چى هيرميس، إن الصفقة تعكس التزام شركة إى إف چى هيرميس فى المساهمة فى تنشيط سوق رأس المال فى دولة الإمارات، فضلًا عن مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التى تتبناها إى إف چى هيرميس فى المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التى تنفرد بها الشركة فى إتمام الصفقات الهامة فى المنطقة.

وأوضح جاد، أن نجاح شركة تاكسى دبى فى تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل ليشير إلى قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التى تطرأ على الأسواق، وهو ما انعكس فى الإقبال الكبير الذى شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وتابع، أن الطرح يمثل علامة فارقة فى سلسلة الصفقات التى نجحت إى اف چى هيرميس فى إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجى، والتى تساهم فى ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وقد تأسست شركة ((تاكسى دبي)) عام 1994 كشركة مركبات أجرة، وتوسعت بنطاق أعمالها لتشمل خدمات التنقل الأخرى، وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم الاستفادة من استحواذها على قطاع مركبات الأجرة والكفاءة التشغيلية.

وتنفرد الشركة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات مركبات الأجرة مع التركيز على أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات وخدمات الحافلات المدرسية والتجارية وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.