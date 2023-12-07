إي إف جي هيرميس تنهي طرح تاكسي دبي بقيمة 315 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لمجموعة إى إف چى هيرميس الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة“تاكسى دبي”، بقيمة 315 مليون دولار فى سوق دبى المالي، حيث قام بنك الاستثمار بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 41 مليار دولار، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين فى السوق المحلى والإقليمى والعالمى، كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريبًا من إجمالى الأسهم المطروحة، وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز“DTC”.
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وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة تاكسى دبى بطرح 24.99% من إجمالى رأس مالها المُصدر عبر بيع 624.75 مليون سهم من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم لتبلغ القيمة السوقية للشركة 4.6 مليار درهم إماراتى بما يعادل 1.26 مليار دولار.
ونجحت شركة“تاكسى دبى” فى تقديم باقة شاملة من حلول التنقل، وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مما ساهم فى ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المشغل الأول لمركبات الأجرة فى دبى، حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالى السوق.
وتعد صفقة طرح تاكسى دبى الثامنة فى سلسلة صفقات الطرح الأولى التى نجحت إى اف چى هيرميس فى إتمامها خلال عام 2023، وهى امتداد للعديد من الصفقات البارزة التى نجحت فى إتمامها خلال الأعوام السابقة فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى.
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى اف چى هيرميس، إن الصفقة تعكس التزام شركة إى إف چى هيرميس فى المساهمة فى تنشيط سوق رأس المال فى دولة الإمارات، فضلًا عن مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التى تتبناها إى إف چى هيرميس فى المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التى تنفرد بها الشركة فى إتمام الصفقات الهامة فى المنطقة.
وأوضح جاد، أن نجاح شركة تاكسى دبى فى تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل ليشير إلى قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التى تطرأ على الأسواق، وهو ما انعكس فى الإقبال الكبير الذى شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم.
وتابع، أن الطرح يمثل علامة فارقة فى سلسلة الصفقات التى نجحت إى اف چى هيرميس فى إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجى، والتى تساهم فى ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وقد تأسست شركة ((تاكسى دبي)) عام 1994 كشركة مركبات أجرة، وتوسعت بنطاق أعمالها لتشمل خدمات التنقل الأخرى، وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم الاستفادة من استحواذها على قطاع مركبات الأجرة والكفاءة التشغيلية.
وتنفرد الشركة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات مركبات الأجرة مع التركيز على أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات وخدمات الحافلات المدرسية والتجارية وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.
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