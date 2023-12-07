انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بمعدل 4.4% في الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

كانت التقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة بنهاية أكتوبر الماضي قد أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021.

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أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء اليوم، أن الأنشطة النفطية انكمشت بمعدل 17% مقارنة بالربع الثالث من 2022، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 3.5% على أساس سنوي.

الانكماش الفصلي الذي شهدته الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً، ومن ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً. وقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قبل أيام، إن تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف“أوبك+” -ومن ضمنها التخفيضات السعودية- قد تمتد لما بعد الربع الأول من عام 2024 إذا دعت الحاجة، حيث يستهدف التحالف من هذه التخفيضات المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32%، مقابل 47% للأنشطة غير النفطية، و15% للأنشطة الحكومية، و6% قيمة صافي الضرائب على المنتجات.

اقتصاد الشرق