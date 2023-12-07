انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بمعدل 4.4% في الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
كانت التقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة بنهاية أكتوبر الماضي قد أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021.
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أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء اليوم، أن الأنشطة النفطية انكمشت بمعدل 17% مقارنة بالربع الثالث من 2022، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 3.5% على أساس سنوي.
الانكماش الفصلي الذي شهدته الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً، ومن ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً. وقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قبل أيام، إن تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف“أوبك+” -ومن ضمنها التخفيضات السعودية- قد تمتد لما بعد الربع الأول من عام 2024 إذا دعت الحاجة، حيث يستهدف التحالف من هذه التخفيضات المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32%، مقابل 47% للأنشطة غير النفطية، و15% للأنشطة الحكومية، و6% قيمة صافي الضرائب على المنتجات.
اقتصاد الشرق
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