البورصة تتراجع 0.43% بتداولات 27 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مبيعات محلية بلغت 855 ألف جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعاً بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 24597.8 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 5308.8 نقطة.

موضوعات“بلتون” توقع اتفاقية تأجير تمويلي مع“دامفي” بـ480 مليون جنيه “إي إف جي هيرميس” تنهي طرح“تاكسي دبي” بقيمة 315 مليون دولار “كابو” تضاعف أرباحها 3.6 مرة في الربع الأول

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 7695 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.63% ليصل لمستوى 29469.8 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 63.5 مليون جنيه، من خلال تداول 27.7 مليون سهم، بتنفيذ 4 ألآف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 159 شركة مقيدة، ارتفع منها 10 سهمًا، وتراجع 29 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 120 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.7 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 855 ألف جنيه، و1.5 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 2.3 مليون جنيه.