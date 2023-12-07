البورصة تتراجع 0.43% بتداولات 27 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مبيعات محلية بلغت 855 ألف جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعاً بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 24597.8 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 5308.8 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 7695 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.63% ليصل لمستوى 29469.8 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 63.5 مليون جنيه، من خلال تداول 27.7 مليون سهم، بتنفيذ 4 ألآف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 159 شركة مقيدة، ارتفع منها 10 سهمًا، وتراجع 29 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 120 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.7 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 855 ألف جنيه، و1.5 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 2.3 مليون جنيه.
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