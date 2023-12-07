كيف جمع النادى الأهلى 2.3 مليار جنيه إيرادات فى 2023؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) 86% نمواً فى الاشتراكات السنوية مسجلة 1.2 مليار جنيه
جمع النادى الأهلى أكثر من 2.3 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى المنتهى 30 يونيو 2023 بزيادة تصل إلى 927 مليون جنيه على العام الماضى، وهو ما يوضح الطفرة الكبيرة والنمو الذى يعيشه النادى، الذى افتتح فرعه الرابع فى القاهرة الجديدة، بعد فروع الجزيرة، مدينة نصر، والشيخ زايد.
ولعب افتتاح فرع جديد للنادى الأهلى بالتجمع الخامس دوراً كبيراً فى مضاعفة عوائد النادى من الاشتراكات السنوية فى 2023 عنها فى 2022 بنمو نسبته 86.3%، إذ بلغت 1.245 مليار جنيه بزيادة 577 مليون جنيه على العام الماضى الذى وصلت الإيرادات فيه إلى 668 مليون جنيه.
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وافتتح الأهلى فرعه بالقاهرة الجديدة فى الأول من يونيو 2023 بشكل رسمى، برسوم عضوية تبلغ 250 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، وتتضاعف لتصل إلى 500 ألف جنيه لمن هم دون ذلك.
وطبقاً للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع النادى الأهلى المؤرخ فى 26 سبتمبر 2018، حصل النادى على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 49.75 فدان بمنطقة النوادى (2) شرق الحديثة، بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.
وبلغت القيمة الإجمالية للأرض نحو 333.25 مليون جنيه، تم سداد 15% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة بما يعادل 50 مليون جنيه تقريباً، على أن يتم سداد باقى ثمن الأرض على 7 أقساط سنوية متساوية القيمة فى ديسمبر من كل عام مضافاً إليها الفوائد، وتبلغ قيمة القسط السنوى 40.5 مليون جنيه، وكان موعد سداد القسط الأول فى 4 ديسمبر 2018.
وبحسب ما ذكر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال افتتاح الفرع، فإن تكلفته بلغت 1.5 مليار جنيه، تشمل الإنشاءات وسعر الأرض. 307 ملايين جنيه زيادة فى إيرادات كرة القدم
نجح النادى الأهلى فى تحقيق رقم قياسى على مستوى إيرادات كرة القدم فى العام المالى 2022-2023، بجمع نحو 823.4 مليون جنيه، بزيادة 307.5 مليون على العام الماضى.
لعب تجديد عقود الرعاية والبث التليفزيونى دوراً كبيراً فى هذه الزيادة بتحقيقهما 358.4 مليون جنيه بزيادة 155 مليون جنيه، وهى العقود التى ستمتد فى الفترة من 2023 حتى 2026.
وكذلك حقق النادى الأهلى زيادة فى إيرادات مبيعات وإعارات اللاعبين بنحو 101 مليون جنيه، بعدما باع عقود لاعبين بنحو 187.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبرعات بقيمة 25.5 مليون جنيه.
وزادت مكافأة بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصد منها الأهلى عوائد بلغت 117.6 مليون جنيه بفارق 93 مليون جنيه زيادة على العام الماضى، بفضل تحقيق الأهلى اللقب، وزيادة قيمة البطولة، وزيادة سعر الصرف، إذ حقق النادى الأهلى ما يزيد على 6 ملايين دولار من التتويج بدورى أبطال أفريقيا، والحصول على المركز الرابع فى كأس العالم للأندية. اقرأ أيضا: ميزانية ضخمة تضع النادى الأهلى على قمة أفريقيا للمرة الـ11 فى تاريخه
فى بنود الإيرادات الأخرى، حقق الأهلى 34 مليون جنيه من إيرادات الأكاديمية، وحصد 3.15 مليون جنيه من الفوز بالسوبر الأفريقى، ونال من ((فيفا)) 3.25 مليون جنيه، وحقق دخلاً بلغ 61.4 مليون جنيه من مشاركته فى كأس العالم للأندية، و3.7 مليون جنيه من عقود إعلانات اللاعبين، ومليوناً و200 ألف جنيه من مباريات دولية.
وكانت إيرادات نشاط كرة القدم فى الأهلى قد عبرت حاجز النصف مليار جنيه لأول مرة فى العام المالى 2022 ـ 2021، بعدما بلغت حوالى 516 مليون جنيه.
حقق الأهلى فى ذلك العام إيرادات بلغت 113.5 مليون جنيه من بيع الحقوق التجارية، و90 مليوناً من عوائد البث التليفزيونى، و25.5 مليون جنيه من استغلال اسم النادى بملعب السلام.
ووصلت عوائد الأهلى من بيع وإعارة اللاعبين نحو 86.25 مليون جنيه، و31 مليوناً عوائد الأكاديمية، و51.6 مليون جنيه من كأس العالم للأندية، و4 ملايين من شركات راعية، و69.3 مليون جنيه رد مخصص بيع لاعبين، و13 مليوناً عقوداً إعلانية للاعبين، و750 ألف جنيه من كأس السوبر المصرى، و6.2 مليون جنيه من شركة الملابس. النادى الأهلى يستهدف أقل من 2 مليار جنيه عوائد فى 2024
الطفرة الكبيرة التى حققها النادى الأهلى على مستوى الإيرادات فى 2023، يبدو أن النادى يضع فى حسبانه أنها ستتراجع فى 2024، بحسب الموازنة التى أعلن عنها مجلس إدارة النادى.
ويستهدف الأهلى تحقيق 750 مليون جنيه من الاشتراكات والرسوم السنوية، بواقع 600 مليون لاشتراكات العضوية لأول مرة، و150 مليون جنيه الرسوم السنوية للعضوية، وهو أقل بنحو 495 مليون جنيه مما تحقق فى 2023.
وبالنسبة لكرة القدم، يطمح النادى الأهلى لحصد 800 مليون جنيه إيرادات، وهو أقل بحوالى أكثر من 23 مليون جنيه مما جمعه النادى فى 2023. ملعب التتش فى النادى الأهلى
على صعيد الإيرادات المتنوعة والاستثمارات المالية والمكتبة والأنشطة الفنية، يستهدف الأهلى فى 2024 تحقيق مبلغ 201 مليون جنيه.
أما الوحدات، وهى العلاج الطبيعى، والعيادة الطبية، فيريد الأهلى جمع 7.5 مليون جنيه منهما، فيما يطمح لتحقيق 25.25 مليون جنيه من المعسكرات والمصايف والبريدج والبلياردو.
ويستهدف الأهلى زيادة تصل إلى 52 مليون جنيه فى إيرادات الألعاب الأخرى بتحقيق 125 مليون جنيه فى 2024، كما يخطط كذلك لتحقيق قفزة فى إيرادات مجلة النادى بزيادة تقترب من 3 ملايين جنيه، إذ وضع مبلغ 4.5 مليون جنيه هدفاً لإيراداته منها فى العام المالى 2024. 90 مليون جنيه عوائد النشاط الرياضى بجانب الإيرادات المتنوعة
بلغت إيرادات النشاط الرياضى بخلاف كرة القدم فى الأهلى نحو 73.25 مليون جنيه، بزيادة 14.5 مليون جنيه على العام الماضى الذى كان دخل الأهلى فيه 58.7 مليون جنيه.
تعود هذه الزيادة إلى قيام الأهلى بتسويق الخدمات الفنية والتجارية للاعبى النشاط الرياضى بنحو 7.1 مليون جنيه، وكذلك بيع عقود عدد من اللاعبين بمبلغ يتجاوز 1.1 مليون جنيه، بجانب زيادة إيراد مدارس النشاط الرياضى بنحو 4.2 مليون جنيه، نتيجة نمو عدد المشتركين بمدارس الألعاب الرياضية الخاصة بأبناء أعضاء النادى.
وتجاوز دخل النادى الأهلى من الإيرادات المتنوعة حوالى 105 ملايين جنيه بزيادة تقترب من 17.5 مليون جنيه على العام الماضى الذى وصلت الإيرادات فيه إلى 87.6 مليون جنيه.
جاءت هذه الزيادة بعد إبرام النادى عقوداً تجارية جديدة للفترة من 2023 إلى 2026، وهو ما نتج عنه زيادة التعاقدات التجارية للنادى بقيمة 7.6 مليون جنيه، كذلك زادت حصيلة النادى من تذاكر جراج السيارات بمبلغ 3.8 مليون جنيه، وقفز دخل الأهلى من الإيجارات والمعارض بحوالى 5.5 مليون جنيه. إيرادات مجلة النادى النقطة السلبية الوحيدة بموازنة 2022 – 2023
إيرادات مجلة النادى الأهلى، كانت النقطة السلبية فى دخل النادى للعام المالى المنتهى 30 يونيو 2023، بعدما حققت دخلاً بلغ 1.58 مليون جنيه، مقابل 2.11 فى العام الماضى، بانخفاض بلغ 531 ألف جنيه.
يعود ذلك إلى خفض إيرادات نسبة الرعاية من 1.35 مليون جنيه فى 2022 إلى 1.025 مليون جنيه فى 2023، كذلك انخفضت إيرادات التوزيع المحلى من 485.6 ألف جنيه إلى 434.3 ألف جنيه، إلى 200 ألف جنيه رد مخصص مطالبات كانت فى العام الماضى، و49 ألفاً إيرادات بيع المرتجع.
فى المقابل، زادت إيرادات النادى على مستوى إيرادات الوحدات بنحو 10 ملايين جنيه، بعدما سجلت فى 2023 نحو 59.25 مليون جنيه، مقابل 49.25 فى عام 2022.
وبالنسبة للنشاط الاجتماعى، بلغ إجمالى إيرادات الأهلى 6.68 مليون جنيه، مقابل 5.4 مليون جنيه حصيلة ما جمعه النادى فى العام المالى 2022، محققاً زيادة بلغت 1.277 مليون جنيه.
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