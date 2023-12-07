كيف جمع النادى الأهلى 2.3 مليار جنيه إيرادات فى 2023؟

جمع النادى الأهلى أكثر من 2.3 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى المنتهى 30 يونيو 2023 بزيادة تصل إلى 927 مليون جنيه على العام الماضى، وهو ما يوضح الطفرة الكبيرة والنمو الذى يعيشه النادى، الذى افتتح فرعه الرابع فى القاهرة الجديدة، بعد فروع الجزيرة، مدينة نصر، والشيخ زايد.

ولعب افتتاح فرع جديد للنادى الأهلى بالتجمع الخامس دوراً كبيراً فى مضاعفة عوائد النادى من الاشتراكات السنوية فى 2023 عنها فى 2022 بنمو نسبته 86.3%، إذ بلغت 1.245 مليار جنيه بزيادة 577 مليون جنيه على العام الماضى الذى وصلت الإيرادات فيه إلى 668 مليون جنيه.

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وافتتح الأهلى فرعه بالقاهرة الجديدة فى الأول من يونيو 2023 بشكل رسمى، برسوم عضوية تبلغ 250 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، وتتضاعف لتصل إلى 500 ألف جنيه لمن هم دون ذلك.

وطبقاً للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع النادى الأهلى المؤرخ فى 26 سبتمبر 2018، حصل النادى على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 49.75 فدان بمنطقة النوادى (2) شرق الحديثة، بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأرض نحو 333.25 مليون جنيه، تم سداد 15% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة بما يعادل 50 مليون جنيه تقريباً، على أن يتم سداد باقى ثمن الأرض على 7 أقساط سنوية متساوية القيمة فى ديسمبر من كل عام مضافاً إليها الفوائد، وتبلغ قيمة القسط السنوى 40.5 مليون جنيه، وكان موعد سداد القسط الأول فى 4 ديسمبر 2018.

وبحسب ما ذكر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال افتتاح الفرع، فإن تكلفته بلغت 1.5 مليار جنيه، تشمل الإنشاءات وسعر الأرض.

نجح النادى الأهلى فى تحقيق رقم قياسى على مستوى إيرادات كرة القدم فى العام المالى 2022-2023، بجمع نحو 823.4 مليون جنيه، بزيادة 307.5 مليون على العام الماضى.

لعب تجديد عقود الرعاية والبث التليفزيونى دوراً كبيراً فى هذه الزيادة بتحقيقهما 358.4 مليون جنيه بزيادة 155 مليون جنيه، وهى العقود التى ستمتد فى الفترة من 2023 حتى 2026.

وكذلك حقق النادى الأهلى زيادة فى إيرادات مبيعات وإعارات اللاعبين بنحو 101 مليون جنيه، بعدما باع عقود لاعبين بنحو 187.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبرعات بقيمة 25.5 مليون جنيه.

وزادت مكافأة بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصد منها الأهلى عوائد بلغت 117.6 مليون جنيه بفارق 93 مليون جنيه زيادة على العام الماضى، بفضل تحقيق الأهلى اللقب، وزيادة قيمة البطولة، وزيادة سعر الصرف، إذ حقق النادى الأهلى ما يزيد على 6 ملايين دولار من التتويج بدورى أبطال أفريقيا، والحصول على المركز الرابع فى كأس العالم للأندية.

فى بنود الإيرادات الأخرى، حقق الأهلى 34 مليون جنيه من إيرادات الأكاديمية، وحصد 3.15 مليون جنيه من الفوز بالسوبر الأفريقى، ونال من ((فيفا)) 3.25 مليون جنيه، وحقق دخلاً بلغ 61.4 مليون جنيه من مشاركته فى كأس العالم للأندية، و3.7 مليون جنيه من عقود إعلانات اللاعبين، ومليوناً و200 ألف جنيه من مباريات دولية.

وكانت إيرادات نشاط كرة القدم فى الأهلى قد عبرت حاجز النصف مليار جنيه لأول مرة فى العام المالى 2022 ـ 2021، بعدما بلغت حوالى 516 مليون جنيه.

حقق الأهلى فى ذلك العام إيرادات بلغت 113.5 مليون جنيه من بيع الحقوق التجارية، و90 مليوناً من عوائد البث التليفزيونى، و25.5 مليون جنيه من استغلال اسم النادى بملعب السلام.

ووصلت عوائد الأهلى من بيع وإعارة اللاعبين نحو 86.25 مليون جنيه، و31 مليوناً عوائد الأكاديمية، و51.6 مليون جنيه من كأس العالم للأندية، و4 ملايين من شركات راعية، و69.3 مليون جنيه رد مخصص بيع لاعبين، و13 مليوناً عقوداً إعلانية للاعبين، و750 ألف جنيه من كأس السوبر المصرى، و6.2 مليون جنيه من شركة الملابس.

الطفرة الكبيرة التى حققها النادى الأهلى على مستوى الإيرادات فى 2023، يبدو أن النادى يضع فى حسبانه أنها ستتراجع فى 2024، بحسب الموازنة التى أعلن عنها مجلس إدارة النادى.

ويستهدف الأهلى تحقيق 750 مليون جنيه من الاشتراكات والرسوم السنوية، بواقع 600 مليون لاشتراكات العضوية لأول مرة، و150 مليون جنيه الرسوم السنوية للعضوية، وهو أقل بنحو 495 مليون جنيه مما تحقق فى 2023.

وبالنسبة لكرة القدم، يطمح النادى الأهلى لحصد 800 مليون جنيه إيرادات، وهو أقل بحوالى أكثر من 23 مليون جنيه مما جمعه النادى فى 2023.

ملعب التتش فى النادى الأهلى

على صعيد الإيرادات المتنوعة والاستثمارات المالية والمكتبة والأنشطة الفنية، يستهدف الأهلى فى 2024 تحقيق مبلغ 201 مليون جنيه.

أما الوحدات، وهى العلاج الطبيعى، والعيادة الطبية، فيريد الأهلى جمع 7.5 مليون جنيه منهما، فيما يطمح لتحقيق 25.25 مليون جنيه من المعسكرات والمصايف والبريدج والبلياردو.

ويستهدف الأهلى زيادة تصل إلى 52 مليون جنيه فى إيرادات الألعاب الأخرى بتحقيق 125 مليون جنيه فى 2024، كما يخطط كذلك لتحقيق قفزة فى إيرادات مجلة النادى بزيادة تقترب من 3 ملايين جنيه، إذ وضع مبلغ 4.5 مليون جنيه هدفاً لإيراداته منها فى العام المالى 2024.

بلغت إيرادات النشاط الرياضى بخلاف كرة القدم فى الأهلى نحو 73.25 مليون جنيه، بزيادة 14.5 مليون جنيه على العام الماضى الذى كان دخل الأهلى فيه 58.7 مليون جنيه.

تعود هذه الزيادة إلى قيام الأهلى بتسويق الخدمات الفنية والتجارية للاعبى النشاط الرياضى بنحو 7.1 مليون جنيه، وكذلك بيع عقود عدد من اللاعبين بمبلغ يتجاوز 1.1 مليون جنيه، بجانب زيادة إيراد مدارس النشاط الرياضى بنحو 4.2 مليون جنيه، نتيجة نمو عدد المشتركين بمدارس الألعاب الرياضية الخاصة بأبناء أعضاء النادى.

وتجاوز دخل النادى الأهلى من الإيرادات المتنوعة حوالى 105 ملايين جنيه بزيادة تقترب من 17.5 مليون جنيه على العام الماضى الذى وصلت الإيرادات فيه إلى 87.6 مليون جنيه.

جاءت هذه الزيادة بعد إبرام النادى عقوداً تجارية جديدة للفترة من 2023 إلى 2026، وهو ما نتج عنه زيادة التعاقدات التجارية للنادى بقيمة 7.6 مليون جنيه، كذلك زادت حصيلة النادى من تذاكر جراج السيارات بمبلغ 3.8 مليون جنيه، وقفز دخل الأهلى من الإيجارات والمعارض بحوالى 5.5 مليون جنيه.

إيرادات مجلة النادى الأهلى، كانت النقطة السلبية فى دخل النادى للعام المالى المنتهى 30 يونيو 2023، بعدما حققت دخلاً بلغ 1.58 مليون جنيه، مقابل 2.11 فى العام الماضى، بانخفاض بلغ 531 ألف جنيه.

يعود ذلك إلى خفض إيرادات نسبة الرعاية من 1.35 مليون جنيه فى 2022 إلى 1.025 مليون جنيه فى 2023، كذلك انخفضت إيرادات التوزيع المحلى من 485.6 ألف جنيه إلى 434.3 ألف جنيه، إلى 200 ألف جنيه رد مخصص مطالبات كانت فى العام الماضى، و49 ألفاً إيرادات بيع المرتجع.

فى المقابل، زادت إيرادات النادى على مستوى إيرادات الوحدات بنحو 10 ملايين جنيه، بعدما سجلت فى 2023 نحو 59.25 مليون جنيه، مقابل 49.25 فى عام 2022.

وبالنسبة للنشاط الاجتماعى، بلغ إجمالى إيرادات الأهلى 6.68 مليون جنيه، مقابل 5.4 مليون جنيه حصيلة ما جمعه النادى فى العام المالى 2022، محققاً زيادة بلغت 1.277 مليون جنيه.