انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الناتج الصناعي الألماني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات أظهرت انخفاض الناتج الصناعي لأكبر الاقتصادات الأوروبية في أكتوبر على نحو غير متوقع، لترتفع احتمالات ركود الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 468 نقطة في تمام الساعة 11:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسط تراجع أسهم قطاع السفر 1.1%.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.34% إلى 7490 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.19% إلى 16624 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.16% إلى 7423 نقطة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت اليوم، انخفاض الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.4% في أكتوبر، ليسجل خامس انخفاض شهري له على التوالي، ومقارنة بالتوقعات عند زيادة بنسبة 0.2%.
وقال“رالف سولفين” كبير الاقتصاديين لدى“كومرتس بنك” في تصريح لوكالة“رويترز” تعقيباً على البيانات، إن القطاع الصناعي الألماني لا زال يعاني مزيجاً من ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب الأجنبي، وظروف التمويل غير المواتية، وإن بيانات اليوم تتماشى مع توقعات استمرار انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الرابع.
وتترقب الأسواق اليوم، صدور البيانات المُعدلة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام، فضلاً عن بيانات البطالة في المنطقة خلال نفس الفترة.
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