Thursday, 07 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الناتج الصناعي الألماني

12/7/2023 4:16:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات أظهرت انخفاض الناتج الصناعي لأكبر الاقتصادات الأوروبية في أكتوبر على نحو غير متوقع، لترتفع احتمالات ركود الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 468 نقطة في تمام الساعة 11:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسط تراجع أسهم قطاع السفر 1.1%.

موضوعات متعلقة دويتشه بنك يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة للمرة الأولى في أبريل انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023 مجموعة السبع تحظر واردات الألماس الروسي اعتباراً من 2024

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.34% إلى 7490 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.19% إلى 16624 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.16% إلى 7423 نقطة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت اليوم، انخفاض الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.4% في أكتوبر، ليسجل خامس انخفاض شهري له على التوالي، ومقارنة بالتوقعات عند زيادة بنسبة 0.2%.

وقال“رالف سولفين” كبير الاقتصاديين لدى“كومرتس بنك” في تصريح لوكالة“رويترز” تعقيباً على البيانات، إن القطاع الصناعي الألماني لا زال يعاني مزيجاً من ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب الأجنبي، وظروف التمويل غير المواتية، وإن بيانات اليوم تتماشى مع توقعات استمرار انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الرابع.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور البيانات المُعدلة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام، فضلاً عن بيانات البطالة في المنطقة خلال نفس الفترة.

أرقام

MENAFN07122023000202011048ID1107552058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث