Thursday, 07 December 2023 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دويتشه بنك يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة للمرة الأولى في أبريل - جريدة البورصة

12/7/2023 4:16:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع“دويتشه بنك” قيام المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الأولى في أبريل من العام المقبل، مع تباطؤ التضخم وتبني مسؤولي البنك سياسة أقل تشددًا.

ويرى المصرف الألماني أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 2024، بارتفاع 50 نقطة أساس عن توقعاته السابقة.

موضوعات متعلقة انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الناتج الصناعي الألماني انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023 مجموعة السبع تحظر واردات الألماس الروسي اعتباراً من 2024

وتشير توقعات البنك إلى تخفيضات متتالية للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من أبريل ويونيو، يليها خفض قدره 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر.

وذكر اقتصاديو البنك: إبقاء المركزي الأوروبي على رؤيته بأن الحفاظ على الفائدة مقيدة لفترة كافية سيعيد التضخم إلى المستهدف في الوقت المناسب.

أرقام


MENAFN07122023000202011048ID1107552057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث