دويتشه بنك يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة للمرة الأولى في أبريل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“دويتشه بنك” قيام المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الأولى في أبريل من العام المقبل، مع تباطؤ التضخم وتبني مسؤولي البنك سياسة أقل تشددًا.
ويرى المصرف الألماني أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 2024، بارتفاع 50 نقطة أساس عن توقعاته السابقة.
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وتشير توقعات البنك إلى تخفيضات متتالية للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من أبريل ويونيو، يليها خفض قدره 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر.
وذكر اقتصاديو البنك: إبقاء المركزي الأوروبي على رؤيته بأن الحفاظ على الفائدة مقيدة لفترة كافية سيعيد التضخم إلى المستهدف في الوقت المناسب.
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