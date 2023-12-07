دويتشه بنك يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة للمرة الأولى في أبريل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“دويتشه بنك” قيام المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الأولى في أبريل من العام المقبل، مع تباطؤ التضخم وتبني مسؤولي البنك سياسة أقل تشددًا.

ويرى المصرف الألماني أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 2024، بارتفاع 50 نقطة أساس عن توقعاته السابقة.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الناتج الصناعي الألماني انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023 مجموعة السبع تحظر واردات الألماس الروسي اعتباراً من 2024

وتشير توقعات البنك إلى تخفيضات متتالية للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من أبريل ويونيو، يليها خفض قدره 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر.

وذكر اقتصاديو البنك: إبقاء المركزي الأوروبي على رؤيته بأن الحفاظ على الفائدة مقيدة لفترة كافية سيعيد التضخم إلى المستهدف في الوقت المناسب.

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