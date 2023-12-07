بلتون توقع اتفاقية تأجير تمويلي مع دامفي بـ480 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع شركة“دامفي” التابعة لمجموعة تي بي اس القابضة العاملة بقطاع الأغذية والمشروبات.
وتم توقيع اتفاقية التأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 480 مليون جنيه مع شركة دو أند مور للصناعات الغذائية“دامفي التي تدير منشأة لتصنيع الخبز في مصر تحت العلامة التجارية“بريدواي”.
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ويعد الغرض الرئيسي من تلك الاتفاقية هو تمكين دامفي بالموارد المالية اللازمة لدعم استراتيجيتها وخططها التوسعية، حيث تسعى دامفي لتحسين وتطوير قدرات الإنتاج لتحقيق النمو والتنمية.
وأشارت الشركة إلى أن الجزء المخصص للتأجير التمويلي في الاتفاقية يشمل أصول ومعدات إنتاج بقيمة 380 مليون جنيه.
ويهدف مكون التخصيم البالغ قيمته 100 مليون جنيه لتمويل متطلبات رأس المال العامل لشركة دامفي، لشراء المواد الخام وزيادة مستويات المخزون وتعزيز وتحسين قدراتها الإنتاجية.
وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” التابعة اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير المتخصصة في توريد وتوزيع المعدات الطبية بمصر.
وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية هي الأولى لشركة بلتون للتأجير التمويلي بعد حصولها على موافقة الرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023.
وتتضمن الاتفاقية قيام بلتون بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بالمجموعة المصرية للاستيراد.
وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن هذا التعاون الاستراتيجي لا يمثل فقط بداية شراكة محورية مع EGMED ولكن أيضًا يرمز إلى خطوة مهمة في بناء وتعظيم محفظة التخصيم.
وتابع أن هذه الاتفاقية تعزز التزام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بتقديم حلول مالية استراتيجية لشركة EGMED، من خلال توفير التمويل الأساسي لعمليات التشغيل اليومي،. وتؤكد هذه الشراكة على مكانة بلتون الاستراتيجية في السوق والتي سوف تمهد الطريق لتوسع محفظة التخصيم لدى الشركة
وأشار عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة EGMED، إلى أهمية هذه الاتفاقية، مؤكدا أن اتفاقية التخصيم مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، تمثل مرحلة مهمة في الإستراتيجية المالية لشركة EGMED.
وأضاف أن هذا التعاون يؤكد التزام المجموعة بتأمين حلول تمويل مبتكرة لتسهيل العمليات اليومية وتعزيز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية، وتتماشى خبرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ونهجها الاستراتيجي مع رؤية EGMED، وأكد على ثقتهم من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستلعب دورًا محوريًا في النجاح المستمر والنمو للشركة.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023. من خلال تلك الاتفاقية، سوف تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بـ EGMED.
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