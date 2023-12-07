بلتون توقع اتفاقية تأجير تمويلي مع دامفي بـ480 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع شركة“دامفي” التابعة لمجموعة تي بي اس القابضة العاملة بقطاع الأغذية والمشروبات.

وتم توقيع اتفاقية التأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 480 مليون جنيه مع شركة دو أند مور للصناعات الغذائية“دامفي التي تدير منشأة لتصنيع الخبز في مصر تحت العلامة التجارية“بريدواي”.

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ويعد الغرض الرئيسي من تلك الاتفاقية هو تمكين دامفي بالموارد المالية اللازمة لدعم استراتيجيتها وخططها التوسعية، حيث تسعى دامفي لتحسين وتطوير قدرات الإنتاج لتحقيق النمو والتنمية.

وأشارت الشركة إلى أن الجزء المخصص للتأجير التمويلي في الاتفاقية يشمل أصول ومعدات إنتاج بقيمة 380 مليون جنيه.

ويهدف مكون التخصيم البالغ قيمته 100 مليون جنيه لتمويل متطلبات رأس المال العامل لشركة دامفي، لشراء المواد الخام وزيادة مستويات المخزون وتعزيز وتحسين قدراتها الإنتاجية.

وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” التابعة اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير المتخصصة في توريد وتوزيع المعدات الطبية بمصر.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية هي الأولى لشركة بلتون للتأجير التمويلي بعد حصولها على موافقة الرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023.

وتتضمن الاتفاقية قيام بلتون بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بالمجموعة المصرية للاستيراد.

وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن هذا التعاون الاستراتيجي لا يمثل فقط بداية شراكة محورية مع EGMED ولكن أيضًا يرمز إلى خطوة مهمة في بناء وتعظيم محفظة التخصيم.

وتابع أن هذه الاتفاقية تعزز التزام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بتقديم حلول مالية استراتيجية لشركة EGMED، من خلال توفير التمويل الأساسي لعمليات التشغيل اليومي،. وتؤكد هذه الشراكة على مكانة بلتون الاستراتيجية في السوق والتي سوف تمهد الطريق لتوسع محفظة التخصيم لدى الشركة

وأشار عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة EGMED، إلى أهمية هذه الاتفاقية، مؤكدا أن اتفاقية التخصيم مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، تمثل مرحلة مهمة في الإستراتيجية المالية لشركة EGMED.

وأضاف أن هذا التعاون يؤكد التزام المجموعة بتأمين حلول تمويل مبتكرة لتسهيل العمليات اليومية وتعزيز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية، وتتماشى خبرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ونهجها الاستراتيجي مع رؤية EGMED، وأكد على ثقتهم من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستلعب دورًا محوريًا في النجاح المستمر والنمو للشركة.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023. من خلال تلك الاتفاقية، سوف تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بـ EGMED.