Thursday, 07 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في كفل حارس غرب سلفيت

12/7/2023 4:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفل حارس المهندس أسامة صالح، إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة بالقرب من مدخل البلدة وتعرف بالمرج، لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستعمرات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت.

وأضاف، أن مشروع مد خطوط المياه الاستعماري يتسبب بتخريب الأراضي وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس.

وأشار صالح إلى أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الاقتراب من مكان التجريف، مهددين بإطلاق الرصاص تجاههم.

MENAFN07122023000205011050ID1107552045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث