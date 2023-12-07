الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في كفل حارس غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفل حارس المهندس أسامة صالح، إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة بالقرب من مدخل البلدة وتعرف بالمرج، لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستعمرات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت.

وأضاف، أن مشروع مد خطوط المياه الاستعماري يتسبب بتخريب الأراضي وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس.

وأشار صالح إلى أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الاقتراب من مكان التجريف، مهددين بإطلاق الرصاص تجاههم.