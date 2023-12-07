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حالة الطقس: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

12/7/2023 4:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفية الى معتدلة
السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


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