حالة الطقس: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفية الى معتدلة
السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
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