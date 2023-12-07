استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
التاريخ
12/7/2023 4:14:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- استُشهد مواطن، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع في مخيم طولكرم.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عاما) استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.
يتبع..
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