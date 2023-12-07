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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

12/7/2023 4:14:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- استُشهد مواطن، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع في مخيم طولكرم.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عاما) استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.

يتبع..

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