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رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة - فيديو

12/7/2023 3:13:19 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّهت الفنانة جوليا بطرس رسالة مصوّرة مؤثرة إلى المصوّر الصحفي الفلسطيني في غزة معتز العزايزة.

وقد ناشدته بضرورة الانتباه على نفسه وعدم المخاطرة بحياته والبقاء بمكان آمن. وقد قالت له: "قلبي معكن وروحي معكن. كأنك ولد من أولادي. أدعو لك بالصبر برغم صعوبته".

لبنان 24

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