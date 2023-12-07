رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة - فيديو

رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة - فيديو
التاريخ
12/7/2023 3:13:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّهت الفنانة جوليا بطرس رسالة مصوّرة مؤثرة إلى المصوّر الصحفي الفلسطيني في غزة معتز العزايزة.
وقد ناشدته بضرورة الانتباه على نفسه وعدم المخاطرة بحياته والبقاء بمكان آمن. وقد قالت له: "قلبي معكن وروحي معكن. كأنك ولد من أولادي. أدعو لك بالصبر برغم صعوبته".
لبنان 24
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