هزة أرضية بقوة 5.6 درجة في أذربيجان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "نوفوستي" بتسجيل هزة أرضية في العاصمة الأذربيجانية باكو صباح اليوم الخميس، لم تسفر عن أضرار أو إصابات.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها في أرمينيا أن الهزة وقعت في الساعة 08:20 ، وأن سكان المدينة شعروا بهزات طفيفة استمرت بضع دقائق.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن شدة الهزة بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها في بحر قزوين.

وتزامنت هزة اليوم مع الذكرى الـ35 لأكبر زلزال في تاريخ الاتحاد السوفيتي، حيث دمر زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر مدينة سبيتاك الأرمنية بالكامل خلال 30 ثانية في الساعة 11:41 من 7 ديسمبر 1988.

روسيا اليوم